大屠殺？以軍疑將巴人遺體扔出屋頂畫面曝光 人權團體怒轟：殘忍

紐約時報20日報導，多隻經核實的影像顯示，以色列士兵前一天在占領下的約旦河西岸城鎮奎巴提亞（Qabatiya）進行軍事襲擊行動時，將3名巴勒斯坦人從一棟建築物的屋頂扔、推與踢了下去。

影像看不清楚這3名巴勒斯坦人當時是生是死，但看上去毫無生氣，至少一人遭蒙住雙眼。其中一支影像顯示，1名士兵朝著其中一名躺在地上的巴勒斯坦人開槍，子彈擊中身體時傳出了輕微的爆裂聲。而在最長的核實影像中，3名以軍士兵將該3名巴勒斯坦人逐一扔下與推下。

從影像可見，士兵們抓住第一名男子的雙腿，把人扔了出去，但該男子左腳似乎卡住，有那麼一瞬間呈現倒掛，一名士兵隨後彎下腰，將男子的腳鬆開，讓他掉了下去。

以軍士兵隨後抓住了第2名男子，一名士兵抓住了腳，另一名士兵抓住了手臂，接著把人扔了出去。第3名男子則遭腳踢、拖行與推下屋頂。

另根據華盛頓郵報的報導，當天稍晚拍攝的影像則顯示，以軍士兵用繩狀物體綁住第4名男子的腳踝，將人拖到同一棟建築物屋頂的邊緣，隨後看著他掉往地面。

以色列軍方在社群媒體上發文表示，在10小時的突襲過程中，於交火時擊斃「4名武裝恐怖分子」，並未表明「4名武裝恐怖分子」是否包括從屋頂扔下的3人。

以軍回答該影像相關問題時表示，正在審查此事，「這是一起嚴重事件，跟以色列國防軍的價值觀以及士兵的期望不符」，但沒有回應關於屋頂上3人狀況的進一步問題，也沒有回應是否已針對影像中的士兵採取行動的提問。

巴勒斯坦官方通訊社「瓦法社」（WAFA）責報導，以軍19日進入傑寧（Jenin）市以南的的奎巴提亞，進行了10小時的突襲，殺害了7名巴勒斯坦人，該影像錄下的3人就在其中。瓦法社聲稱，這幾具遺體遭扔下樓後，被以色列挖土機的挖斗肢解，然後被以軍帶走。

紐時無法獨立核實瓦法社或以軍發布的資訊。奎巴提亞鎮當局譴責這次殺戮為一場「大屠殺」，同時批評國際社會缺乏反應。美國白宮國家安全溝通顧問柯比稱影像「令人極為不安」，「如果影像經證明真實，顯然描會了職業士兵的可憎與惡劣行為」。

「人權觀察」（HRW）組織以色列/巴勒斯坦部代理主任范艾斯維爾德（Bill Van Esveld）表示，無論死活，從屋頂扔下3名男子的案件很嚴重，「如果得到證實，根據國際人權法，蓄意將他們從建築物扔下而殺人將構成法外處決」。范艾斯維爾德表示，HRW尚未自行核實該影像，但「扔掉死者遺體將被視為殘忍和不人道的待遇」。

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