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大屠殺？以軍疑將巴人遺體扔出屋頂畫面曝光 人權團體怒轟：殘忍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張19日取自社群媒體影像的截圖中，以色列士兵在占領下的約旦河西岸城鎮奎巴提亞，將一名巴勒斯坦男子的遺體從屋頂推了出去。圖／路透
在這張19日取自社群媒體影像的截圖中，以色列士兵在占領下的約旦河西岸城鎮奎巴提亞，將一名巴勒斯坦男子的遺體從屋頂推了出去。圖／路透

紐約時報20日報導，多隻經核實的影像顯示以色列士兵前一天在占領下的約旦河西岸城鎮奎巴提亞（Qabatiya）進行軍事襲擊行動時，將3名巴勒斯坦人從一棟建築物的屋頂扔、推與踢了下去。

影像看不清楚這3名巴勒斯坦人當時是生是死，但看上去毫無生氣，至少一人遭蒙住雙眼。其中一支影像顯示，1名士兵朝著其中一名躺在地上的巴勒斯坦人開槍，子彈擊中身體時傳出了輕微的爆裂聲。而在最長的核實影像中，3名以軍士兵將該3名巴勒斯坦人逐一扔下與推下。

從影像可見，士兵們抓住第一名男子的雙腿，把人扔了出去，但該男子左腳似乎卡住，有那麼一瞬間呈現倒掛，一名士兵隨後彎下腰，將男子的腳鬆開，讓他掉了下去。

以軍士兵隨後抓住了第2名男子，一名士兵抓住了腳，另一名士兵抓住了手臂，接著把人扔了出去。第3名男子則遭腳踢、拖行與推下屋頂。

另根據華盛頓郵報的報導，當天稍晚拍攝的影像則顯示，以軍士兵用繩狀物體綁住第4名男子的腳踝，將人拖到同一棟建築物屋頂的邊緣，隨後看著他掉往地面。

以色列軍方在社群媒體上發文表示，在10小時的突襲過程中，於交火時擊斃「4名武裝恐怖分子」，並未表明「4名武裝恐怖分子」是否包括從屋頂扔下的3人。

以軍回答該影像相關問題時表示，正在審查此事，「這是一起嚴重事件，跟以色列國防軍的價值觀以及士兵的期望不符」，但沒有回應關於屋頂上3人狀況的進一步問題，也沒有回應是否已針對影像中的士兵採取行動的提問。

巴勒斯坦官方通訊社「瓦法社」（WAFA）責報導，以軍19日進入傑寧（Jenin）市以南的的奎巴提亞，進行了10小時的突襲，殺害了7名巴勒斯坦人，該影像錄下的3人就在其中。瓦法社聲稱，這幾具遺體遭扔下樓後，被以色列挖土機的挖斗肢解，然後被以軍帶走。

紐時無法獨立核實瓦法社或以軍發布的資訊。奎巴提亞鎮當局譴責這次殺戮為一場「大屠殺」，同時批評國際社會缺乏反應。美國白宮國家安全溝通顧問柯比稱影像「令人極為不安」，「如果影像經證明真實，顯然描會了職業士兵的可憎與惡劣行為」。

「人權觀察」（HRW）組織以色列/巴勒斯坦部代理主任范艾斯維爾德（Bill Van Esveld）表示，無論死活，從屋頂扔下3名男子的案件很嚴重，「如果得到證實，根據國際人權法，蓄意將他們從建築物扔下而殺人將構成法外處決」。范艾斯維爾德表示，HRW尚未自行核實該影像，但「扔掉死者遺體將被視為殘忍和不人道的待遇」。

以色列 巴勒斯坦 恐怖分子

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