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路透：真主黨裝置連環爆 凸顯亞洲供應鏈陰暗角落

中央社／ 東京／上海21日綜合外電報導
黎巴嫩18日多地發生對講機爆炸案。圖為黎巴嫩軍方在首都貝魯特美國大學醫學中心外圍執行對講機引爆後的畫面。圖／路透
黎巴嫩18日多地發生對講機爆炸案。圖為黎巴嫩軍方在首都貝魯特美國大學醫學中心外圍執行對講機引爆後的畫面。圖／路透

黎巴嫩真主黨使用亞洲品牌的呼叫器和對講機，遭駭客攻擊引發連環爆炸，促使人們追尋這些裝置的來歷，進而揭露充斥老一代技術產品的陰暗市場，對買家可能沒什麼保障。

路透社報導，分析師和顧問們認為，高利潤和新穎產品的供應鏈及經銷管道都受到嚴格管理，但老一代的亞洲電子產品卻不然，當地的偽造行為、庫存過剩及複雜的代工生產交易，有時會導致買家難以明辨產品來源。

黎巴嫩過去幾天發生真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器連環爆炸事件，造成37人死、約3000人受傷。涉及此案的多家企業給出各種回應，凸顯釐清這些裝置在何時、以什麼方式變成攻擊武器有多困難。

台灣的金阿波羅公司將涉案呼叫器歸咎於獲得貼牌授權的歐洲企業，促使匈牙利、保加利亞、挪威以及羅馬尼亞相繼調查這批致命裝置的源頭。

日本ICOM公司起初表示，無法辨識掛有其品牌名的對講機是否為真貨，因為市場上充斥冒牌貨。ICOM昨天透過聲明說，爆炸的對講機極不可能是他們的產品。

ICOM引述黎巴嫩電信部長柯姆（Johnny Corm）的說法表示，這些裝置不是透過經銷商進口，而是從其他國家輸入同樣型號的仿冒品。

人在中國的技術專家兼顧問芬奇（David Fincher）說：「如果供應鏈遭滲透並且置入炸藥…這麼做會是非常驚人的工程。但實際上滲透供應鏈沒那麼難。也許最簡單的環節就是滲透供應鏈。」

他說，仿冒品很普遍，尤其在中國等大型製造中心輕易就能做出偽造零件，從偽造零件到滲透供應鏈的過程也不複雜，「身為技術專家的我可以告訴你，把一點炸藥放入無線電沒有那麼難」。

一名安全消息人士透露，真主黨大約在5個月前取得這批裝置，當時以為是向金阿波羅公司採購。

消息人士說，真主黨大約在同一時間採購手持無線電對講機；已爆炸裝置的照片顯示，上面貼著大阪ICOM公司和「日本製」標示。

但金阿波羅和ICOM都排除任何致命零件是兩家公司在母國工廠生產的可能性。

根據黎巴嫩駐聯合國代表團寫給聯合國安全理事會（UN Security Council）的信件，黎巴嫩當局初步調查發現，這批裝置早在輸入黎巴嫩前就遭植入炸藥。

但目前能確定的也只有這麼多。現在還不清楚呼叫器和對講機是何時、以什麼方式變成可供遠端引爆的炸彈。

對ICOM來說，有個疑問是涉案的IC-V82對講機在10年前就已停產。ICOM長期警告留意仿冒品，尤其是較早期的機型。

事實上，根據日本特許廳的最新報告，2020年有超過7%的日本企業通報因仿冒品導致業務損失，其中約1/3案例與中國有關。

根據路透社調查，中國阿里巴巴、淘寶、京東商城、拼多多等電子商務平台上，有數十家店販售ICOM品牌的對講機，包括IC-V82型號。

路透社還發現，「蝦皮購物」在越南的電商平台也有販售IC-V82型號對講機，顯示這類產品不難取得。

對於向匈牙利BAC Consulting KFT公司授權貼牌的金阿波羅公司而言，這條供應鏈已變成一條詭譎的生產路徑，多國政府的相關局處正嘗試拼湊出全貌。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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