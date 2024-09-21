路透：真主黨裝置連環爆 凸顯亞洲供應鏈陰暗角落

黎巴嫩真主黨使用亞洲品牌的呼叫器和對講機，遭駭客攻擊引發連環爆炸，促使人們追尋這些裝置的來歷，進而揭露充斥老一代技術產品的陰暗市場，對買家可能沒什麼保障。

路透社報導，分析師和顧問們認為，高利潤和新穎產品的供應鏈及經銷管道都受到嚴格管理，但老一代的亞洲電子產品卻不然，當地的偽造行為、庫存過剩及複雜的代工生產交易，有時會導致買家難以明辨產品來源。

黎巴嫩過去幾天發生真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器連環爆炸事件，造成37人死、約3000人受傷。涉及此案的多家企業給出各種回應，凸顯釐清這些裝置在何時、以什麼方式變成攻擊武器有多困難。

台灣的金阿波羅公司將涉案呼叫器歸咎於獲得貼牌授權的歐洲企業，促使匈牙利、保加利亞、挪威以及羅馬尼亞相繼調查這批致命裝置的源頭。

日本ICOM公司起初表示，無法辨識掛有其品牌名的對講機是否為真貨，因為市場上充斥冒牌貨。ICOM昨天透過聲明說，爆炸的對講機極不可能是他們的產品。

ICOM引述黎巴嫩電信部長柯姆（Johnny Corm）的說法表示，這些裝置不是透過經銷商進口，而是從其他國家輸入同樣型號的仿冒品。

人在中國的技術專家兼顧問芬奇（David Fincher）說：「如果供應鏈遭滲透並且置入炸藥…這麼做會是非常驚人的工程。但實際上滲透供應鏈沒那麼難。也許最簡單的環節就是滲透供應鏈。」

他說，仿冒品很普遍，尤其在中國等大型製造中心輕易就能做出偽造零件，從偽造零件到滲透供應鏈的過程也不複雜，「身為技術專家的我可以告訴你，把一點炸藥放入無線電沒有那麼難」。

一名安全消息人士透露，真主黨大約在5個月前取得這批裝置，當時以為是向金阿波羅公司採購。

消息人士說，真主黨大約在同一時間採購手持無線電對講機；已爆炸裝置的照片顯示，上面貼著大阪ICOM公司和「日本製」標示。

但金阿波羅和ICOM都排除任何致命零件是兩家公司在母國工廠生產的可能性。

根據黎巴嫩駐聯合國代表團寫給聯合國安全理事會（UN Security Council）的信件，黎巴嫩當局初步調查發現，這批裝置早在輸入黎巴嫩前就遭植入炸藥。

但目前能確定的也只有這麼多。現在還不清楚呼叫器和對講機是何時、以什麼方式變成可供遠端引爆的炸彈。

對ICOM來說，有個疑問是涉案的IC-V82對講機在10年前就已停產。ICOM長期警告留意仿冒品，尤其是較早期的機型。

事實上，根據日本特許廳的最新報告，2020年有超過7%的日本企業通報因仿冒品導致業務損失，其中約1/3案例與中國有關。

根據路透社調查，中國阿里巴巴、淘寶、京東商城、拼多多等電子商務平台上，有數十家店販售ICOM品牌的對講機，包括IC-V82型號。

路透社還發現，「蝦皮購物」在越南的電商平台也有販售IC-V82型號對講機，顯示這類產品不難取得。

對於向匈牙利BAC Consulting KFT公司授權貼牌的金阿波羅公司而言，這條供應鏈已變成一條詭譎的生產路徑，多國政府的相關局處正嘗試拼湊出全貌。

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