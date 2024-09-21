以軍空襲貝魯特 擊斃真主黨指揮官及10名高階人物

以色列軍方宣布，今天對貝魯特發動空襲，「消滅」真主黨（Hezbollah）精銳「拉德萬部隊」（Radwan）指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）及約10名高階人物。

法新社報導，以軍聲明指出，「依據精準情報，以色列空軍戰機對貝魯特地區執行目標攻擊，消滅拉德萬部隊指揮官阿基爾」，以及拉德萬部隊作戰網路與指揮鏈的其他高階人物。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會中表示，在這次空襲下，與阿基爾一起「約有10名指揮官被擊斃」。

聲明指出，阿基爾於1980年代加入真主黨，是「真主黨對黎巴嫩境外恐怖攻擊負有責任」的小組成員。

根據聲明，阿基爾於「1983年指揮對美國駐貝魯特大使館的恐怖攻擊」。

美國曾懸賞700萬美元取得阿基爾的資訊，指他是造成63人喪命的大使館炸彈攻擊案的「主要成員」。

以軍還指出，今天在空襲下死亡的阿基爾和其他指揮官「籌劃」對以色列北部攻擊行動，企圖滲透以色列社區並謀殺無辜百姓。

黎巴嫩表示，以色列對真主黨位於貝魯特南部據點的空襲行動，造成2棟建築倒塌毀損，12人喪生和66人受傷，其中9人傷勢嚴重。

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