以色列空襲黎巴嫩 傳擊斃真主黨精銳部隊指揮官
一名親近黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的消息人士指出，以色列今天發動空襲，擊斃真主黨精銳「拉德萬部隊」（RadwanForce）指揮官。
法新社報導，這位消息人士不具名指稱，以色列空襲擊斃「拉德萬部隊」指揮官阿基爾（IbrahimAqil），他是該武裝部隊第二號人物，僅次於已故真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。
今年7月，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部真主黨據點，擊斃了舒庫爾。
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