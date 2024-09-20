以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官
路透報導，以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，並聲稱擊殺一名真主黨高階指揮官。但空襲也造成當地至少8死、59人受傷。
兩名安全消息人士告訴路透，真主黨作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）在以國於貝魯特南部近郊發動的襲擊中喪生。一名消息人士說，阿基爾遇襲當下正和真主黨精銳部隊拉德萬部隊成員（Radwan Force）會面，這些人最後都在空襲中身亡。
美國一直懸賞700萬美元（約台幣2億2408萬元），以獲取阿基爾相關資訊。據稱1983年美國駐貝魯特大使館遭轟炸釀63死，以及同年美國在貝魯特的陸戰隊軍營遇襲釀241名美軍死亡，阿基爾都是「犯案團體的主要成員」。
英國天空新聞國際特派員史帕克斯（John Sparks）表示，如果阿基爾的死亡被證實，那將表明「真主黨完全無法保護其成員及高階指揮官」。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言