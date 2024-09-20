以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國務院懸賞700萬美元（約台幣2億2408萬元），以獲取真主黨作戰指揮官阿基爾相關資訊。但阿基爾據稱在以色列於20日發動的空襲中身亡。法新社
美國國務院懸賞700萬美元（約台幣2億2408萬元），以獲取真主黨作戰指揮官阿基爾相關資訊。但阿基爾據稱在以色列於20日發動的空襲中身亡。法新社

路透報導，以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，並聲稱擊殺一名真主黨高階指揮官。但空襲也造成當地至少8死、59人受傷。

兩名安全消息人士告訴路透，真主黨作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）在以國於貝魯特南部近郊發動的襲擊中喪生。一名消息人士說，阿基爾遇襲當下正和真主黨精銳部隊拉德萬部隊成員（Radwan Force）會面，這些人最後都在空襲中身亡。

美國一直懸賞700萬美元（約台幣2億2408萬元），以獲取阿基爾相關資訊。據稱1983年美國駐貝魯特大使館遭轟炸釀63死，以及同年美國在貝魯特的陸戰隊軍營遇襲釀241名美軍死亡，阿基爾都是「犯案團體的主要成員」。

英國天空新聞國際特派員史帕克斯（John Sparks）表示，如果阿基爾的死亡被證實，那將表明「真主黨完全無法保護其成員及高階指揮官」。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

延伸閱讀

黎巴嫩連環爆 醫師嘆「像機器人」：一晚摘除眼睛比職涯還多

呼叫器、對講機連環爆 黎巴嫩禁止帶上飛機

以色列再空襲 連續爆炸攻擊 真主黨揚言報復

真主黨呼叫器爆炸後 以色列軍機大舉空襲黎巴嫩南部

相關新聞

BAC執行長現況曝光！傳捲黎巴嫩爆炸案遭威脅 母透露：受匈牙利當局保護

黎巴嫩17、18日發生呼叫器和對講機爆炸案，台灣「金阿波羅公司」澄清、匈牙利BAC公司等企業接連被捲入。美聯社報導，儘管...

長達數月未發現？黎巴嫩爆炸重創真主黨 消息人士：事前檢查難偵測

路透針對黎巴嫩呼叫器和對講機爆炸案，訪問六名熟知詳情的消息人士。他們表示，發生呼叫器爆炸案的前幾個小時，還在將新的金阿波...

呼叫器來自何方？多間公司涉入黎巴嫩爆炸案 保加利亞國安局發聲了

保加利亞國安機構20日發出聲明，否認襲擊黎巴嫩真主黨成員的爆炸呼叫器在其境內製造或進出口，讓引爆裝置的謎團更加撲朔迷離。

黎巴嫩通訊裝置連環爆炸 衛報：最可能是以色列空殼公司製造

黎巴嫩真主黨成員通訊裝置連環爆炸事件造成嚴重傷亡，數千個藏有炸藥的通訊裝置究竟來自何方，英國衛報指出以色列空殼公司在幕後...

以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官

路透報導，以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，並聲稱擊殺一名真主黨高階指揮官。但空襲也造成當地至少8死、59人受傷。

黎巴嫩連環爆 醫師嘆「像機器人」：一晚摘除眼睛比職涯還多

黎巴嫩發生呼叫器和對講機連續齊爆事件，當地一名外科醫師說，重傷者眾，他不得不像「機器人」一樣才能繼續工作。另一名醫師說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。