以色列空襲黎巴嫩首都 聲稱擊殺真主黨高階指揮官

路透報導，以色列20日對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，並聲稱擊殺一名真主黨高階指揮官。但空襲也造成當地至少8死、59人受傷。

兩名安全消息人士告訴路透，真主黨作戰指揮官阿基爾（Ibrahim Aqil）在以國於貝魯特南部近郊發動的襲擊中喪生。一名消息人士說，阿基爾遇襲當下正和真主黨精銳部隊拉德萬部隊成員（Radwan Force）會面，這些人最後都在空襲中身亡。

美國一直懸賞700萬美元（約台幣2億2408萬元），以獲取阿基爾相關資訊。據稱1983年美國駐貝魯特大使館遭轟炸釀63死，以及同年美國在貝魯特的陸戰隊軍營遇襲釀241名美軍死亡，阿基爾都是「犯案團體的主要成員」。

英國天空新聞國際特派員史帕克斯（John Sparks）表示，如果阿基爾的死亡被證實，那將表明「真主黨完全無法保護其成員及高階指揮官」。

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