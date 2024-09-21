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美媒：加薩和平協議 拜登任內難達成

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統拜登卸任前恐怕無法完成以哈停火的目標。 歐新社
美國總統拜登卸任前恐怕無法完成以哈停火的目標。 歐新社

華爾街日報十九日獨家報導，幾位美國高官私下坦言，不預期在美國總統拜登明年一月卸任前，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將達成加薩和平協議。

官員提到，現有兩個障礙格外困難，一是以方要求讓以軍駐守加薩和埃及間的「費城走廊」；二是有關交換以色列人質及巴勒斯坦囚犯的具體細節，即以方到底需釋放多少巴囚，才能讓遭巴勒斯坦民兵劫持的以色列人質獲釋返家。

一位美國官員說，協議不是近在咫尺，「我不確定該協議究竟會不會達成」。美國政府不會停止尋求達成協議，並認為這是終結加薩戰爭、阻止以色列與真主黨間衝突迅速升高的唯一途徑。

但隨著以軍一日在加薩地道尋獲六名以國人質遺體，以及十七、十八日真主黨成員攜帶的呼叫器等電子裝置疑似遭以色列引爆，釀成慘重死傷，緊接著以軍空襲黎南，在在使中東爆發全面戰爭的可能性變得更高，也使與哈瑪斯進行外交協商變很複雜。

白宮此前已宣稱，以哈雙方已同意協議文本的九成內容，因此仍有希望取得突破。但一些白宮、美國國務院和五角大廈高官認為，以哈均不會同意目前的協議架構。

另一個問題是，拜登政府官員說，談判時哈馬斯先提出要求，但在美以接受這些要求後，又不願點頭。如此不妥協、不讓步的態度已令談判人員嚴重受挫，他們愈來愈覺得哈瑪斯對達成協議不是玩真的。批評人士也指控以國總理內唐亞胡妨礙談判進程，以安撫其領導的聯合政府強硬右翼人士。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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