以軍密集空襲斬首 黎南民兵還擊

以軍十九日晚對黎巴嫩南部的真主黨目標發動一波空襲，黎國國家通訊社（ＮＮＡ）報導，這波空襲至少五十二次。為「斬首」真主黨的作戰指揮官兼聖戰委員會成員阿基爾，以軍廿日更鎖定貝魯特南郊的達希耶空襲，據以媒報導，他已身亡。

以軍聲稱，其戰機擊中黎南一百多個真主黨的火箭發射器及其他場所地點，包括武器貯藏設施，這些發射器準備好攻擊以國，由約一千個火箭筒組成。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，未能立即得知是否造成任何傷亡。

ＮＮＡ報導，黎巴嫩也對以色列北部的軍事地點場所還擊。真主黨民兵十九日上午從黎南發射兩枚反坦克飛彈越境攻擊以北，接著放出無人機。

以軍表明，為捍衛以色列，將持續採取軍事行動，以削弱真主黨的基礎設施和能力。

路透與紐約時報報導說，以軍十九日的空襲是自去年十月八日加薩開戰以來，最密集的空襲之一。

真主黨領袖納斯拉勒十九日在電視演說明言，十七、十八日的呼叫器等電子裝置爆炸事件，代表敵人跨越一切的規則、法律及紅線，敵人絲毫不在乎任何道德、人道和法律，形同宣戰；敵人將因此面臨正義與痛苦的懲罰。但他並未詳述真主黨可能如何報復，只說「我不會談到時間、手段及地點」。

儘管以國迄未公開證實，或否認犯下這次事件，但獲簡報的現任和前美國國防與情報官員都說以國是幕後黑手。

對此，美國國務院發言人米勒十九日在記者會說，美方將持續支持以色列的自衛權，「但我們不希望看到任一方升高衝突」；正在法國的美國國務卿布林肯也呼籲各方克制，否則只會導致仍在協商中的加薩停火協議更加難產。

另外，保加利亞政府十九日說，其內政部及國安部門已對一家可能有關連的公司展開調查。當地媒體報導，總部位於首都索菲亞的諾塔全球有限公司促成出售真主黨呼叫器的交易。跟這筆交易有關的一六○萬歐元（台幣約五七八九萬元），是透過保加利亞交給匈牙利。但路透寄電郵至該公司後，卻顯示退回無法送達。

該公司官網的內容十九日被刪除，其創辦人荷西現旅居挪威，挪威警察安全處已表示獲悉相關情況。

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