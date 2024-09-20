長達數月未發現？黎巴嫩爆炸重創真主黨 消息人士：事前檢查難偵測

路透針對黎巴嫩呼叫器和對講機爆炸案，訪問六名熟知詳情的消息人士。他們表示，發生呼叫器爆炸案的前幾個小時，還在將新的金阿波羅呼叫器發給成員。消息人士解釋，真主黨2022年起都有對運抵黎巴嫩的呼叫器進行檢查。然而，路透本周稍早報導指出，真主黨長達數月都沒發現呼叫器內的爆裂物，消息人士則說這類爆裂物難以偵測。

另一名熟知呼叫器零件的消息人士告訴路透，無線對講機的電池含季戊四醇四硝酸酯，代號為PETN的爆裂物質。 路透本周稍早報導，真主黨長達數月來都沒發現藏在呼叫器內多達三克的爆裂物。一名安全消息人士表示，「用任何設備和掃描儀器」都很難偵測到這類爆裂物。不過，這名消息人士沒有具體說明真主黨用什麼樣的儀器掃描呼叫器。

另外兩名消息人士告訴路透，真主黨2022年起，都會針對運抵黎巴嫩的呼叫器進行檢查，包括攜帶呼叫器通過機場，確保呼叫器不會觸發警報。不過，這兩位消息人士沒有具體說明用以進行測試的機場名稱。其中一位消息人士說，他們進行檢查不是懷疑呼叫器本身，這只是對其通訊裝置等設備進行例行「檢查」的一部分，查找設備是否摻有爆裂物或安裝監視裝置。

然而，呼叫器和對講機爆炸案終究已經發生，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）也坦言，他們受到非常嚴重的打擊。

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