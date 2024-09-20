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黎巴嫩爆炸案延燒...金阿波羅董座昨被約談 士檢說話了
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器爆炸釀重大傷亡，呼叫器遭疑來自台灣的金阿波羅公司。檢調昨天約談負責人許清光等人後請回。士檢今天表示，本案迄未發現有國人涉及爆炸恐攻。
黎巴嫩什葉派政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器17日集體爆炸，造成平民在內多人死傷，事件引發國際關注。
金阿波羅股份有限公司18日澄清，產品由BACCONSULTING KFT公司生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅公司僅授權商標。
士林地檢署昨天針對金阿波羅公司、BAC在台辦事處等4地發動搜索，並以證人身分約談負責人許清光及協助BAC在台辦事處承租共享辦公室的吳姓女子；經檢察官複訊後，許清光及吳女均已請回。
士檢今天發布新聞資料指出，本案迄未發現有外界所質疑國人是否涉及爆炸恐攻的具體情事，籲請外界不要過度臆測，後續將與相關單位查明原委，釐清疑義，以確保國家及人民安全。
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