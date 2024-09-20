聽新聞
0:00 / 0:00
策畫「供應鏈攔截」至少15年！美曝以掩護合法公司製爆炸呼叫器
一位美國情報消息人士向ABC新聞證實，以色列曾參與製造黎巴嫩真主黨特工身上的爆炸呼叫器，而這種「供應鏈攔截」（Supply chain interdiction）行動已經策畫了至少15年時間。
該消息人士表示，中央情報局（CIA）長期以來一直不願意採用這種手法，因為無辜者面臨的風險太高。
該消息人士還向ABC新聞證實，此次攻擊的籌畫涉及多家空殼公司，多層的以色列情報官及資產掩護了一家合法的公司生產該批呼叫器，至少其中一些從事這項任務的人不知道自己實際上正在為誰做事。
紐約時報率先報導了以色列介入爆炸呼叫器的製造，更指此次襲擊是以色列打造的「現代特洛伊木馬」，最先被指製造該批呼叫器的匈牙利BAC公司就是以方成立的空殼公司之一；自稱BAC公司執行長的巴索尼－阿西迪亞卡諾承認，有跟金阿波羅公司合作，但宣稱自己只是中間人，沒有製造呼叫器。另一家新浮出檯面的保加利亞空殼公司「Norta Global Ltd.」所有人、挪威公民侯賽（Rinson Jose）事發當天就不知去向。
紐時指出，賣給真主黨的呼叫器是以色列特工單獨生產，電池摻有爆裂物「季戊四醇四硝酸酯」（PETN）。消息人士表示，該批呼叫器植入了1到2盎司的爆裂物，以及1個引發爆炸的遠距觸發開關。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言