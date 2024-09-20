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策畫「供應鏈攔截」至少15年！美曝以掩護合法公司製爆炸呼叫器

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
黎巴嫩和敘利亞的多個城市17日發生呼叫器接連爆炸，圖為其中一個被毀呼叫器的殘骸。路透 / Abaca Press
黎巴嫩和敘利亞的多個城市17日發生呼叫器接連爆炸，圖為其中一個被毀呼叫器的殘骸。路透 / Abaca Press

一位美國情報消息人士向ABC新聞證實，以色列曾參與製造黎巴嫩真主黨特工身上的爆炸呼叫器，而這種「供應鏈攔截」（Supply chain interdiction）行動已經策畫了至少15年時間。

該消息人士表示，中央情報局（CIA）長期以來一直不願意採用這種手法，因為無辜者面臨的風險太高。

該消息人士還向ABC新聞證實，此次攻擊的籌畫涉及多家空殼公司，多層的以色列情報官及資產掩護了一家合法的公司生產該批呼叫器，至少其中一些從事這項任務的人不知道自己實際上正在為誰做事。

紐約時報率先報導了以色列介入爆炸呼叫器的製造，更指此次襲擊是以色列打造的「現代特洛伊木馬」，最先被指製造該批呼叫器的匈牙利BAC公司就是以方成立的空殼公司之一；自稱BAC公司執行長的巴索尼－阿西迪亞卡諾承認，有跟金阿波羅公司合作，但宣稱自己只是中間人，沒有製造呼叫器。另一家新浮出檯面的保加利亞空殼公司「Norta Global Ltd.」所有人、挪威公民侯賽（Rinson Jose）事發當天就不知去向。

紐時指出，賣給真主黨的呼叫器是以色列特工單獨生產，電池摻有爆裂物「季戊四醇四硝酸酯」（PETN）。消息人士表示，該批呼叫器植入了1到2盎司的爆裂物，以及1個引發爆炸的遠距觸發開關。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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