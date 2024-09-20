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巴勒斯坦主席訪馬德里 西班牙總理籲中東衝突降溫

中央社／ 馬德里19日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（右）與來訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（左）進行一個多小時會談。 法新社
西班牙總理桑傑士（右）與來訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（左）進行一個多小時會談。 法新社

黎巴嫩連日發生呼叫器和對講機齊爆事件，造成至少37人喪生、約3000人受傷。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）今天談及相關局勢，呼籲中東衝突降溫。

法新社報導，桑切斯與來訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行一個多小時會談，會後在馬德里（Madrid）舉行的記者會中表示，黎巴嫩「事態升溫風險如今再次以危險方式升高」。

他還說：「因此，我們必須再次以和平名義呼籲各方克制、緩和緊張局勢，各國之間和平共存。」

阿巴斯也呼籲仿效1991年馬德里會談、最終促成1993年奧斯陸協議（Oslo accords）的模式，在馬德里再次召開和平會議，以結束以色列與巴勒斯坦的衝突。

西班牙今年5月28日決定承認巴勒斯坦的國家地位，愛爾蘭和挪威也在5月做出同樣決定，這是阿巴斯自那時以來首次訪問西班牙。

阿巴斯感謝桑切斯的支持，也感謝西班牙承認巴勒斯坦建國，他敦促「所有尚未承認我們的國家也跟進」。

桑切斯和阿巴斯都未直接提及17日、18日震撼黎巴嫩的呼叫器和對講機連環爆事件。

黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）今天表示，過去兩天通訊裝置連環爆已造成37人死亡、3500多人受傷。

這波駭人的明顯破壞行動發生之前，中東緊張局勢就已居高不下，很大程度上是因為以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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