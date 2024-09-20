防中東衝突擴大 美軍機艦部署一次看

美國多名官員說，美方過去一年大多在中東地區維持升級版軍事部署，約有4萬名駐軍、至少12艘軍艦和4個空軍戰鬥機中隊，以保護盟邦及嚇阻攻擊。

美聯社報導，隨著以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的攻勢在本週急遽升高，外界愈來愈擔心衝突可能演變成全面戰爭，尤其以色列在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭打了快滿一年還在打。

真主黨成員使用的呼叫器與對講機在過去兩天連環爆，真主黨表示以色列這波對通訊裝置的攻勢跨越「紅線」，並矢言繼續發動飛彈攻擊。真主黨是哈瑪斯盟友，背後有伊朗撐腰，自哈瑪斯去年10月7日突襲以色列引爆加薩走廊的戰爭以來，真主黨多次攻擊以色列。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）本週曾多次與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話。葛朗特昨天宣告戰爭進入「新階段」，重點將轉移到北部戰線對付黎巴嫩真主黨。

美國在中東早已增強駐軍，到目前為止尚未表態是否會因最近的攻擊事件而增兵或調整。五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）今天說：「我們對目前在當地保護我軍的能力充滿信心，必要時也能保護以色列。」

多位不具名官員向美聯社描述美軍的行動和地點。以下是報導列出美方在中東的軍事部署情況：

●駐軍

通常約3.4萬名美軍分布在中東地區，屬於美軍中央司令部（CENTCOM）轄下，但在以哈戰爭初期增至約4萬人。幾週前以色列和黎巴嫩緊張升溫，奧斯汀下令兩艘航空母艦及隨行軍艦留在中東，總人數暴增到近5萬人，之後一支航艦打擊群離開並進入亞太地區。

海軍軍艦分散在中東地區，從地中海東部到阿曼灣（Gulf of Oman）皆屬範圍；空軍和海軍戰鬥機都戰略性部署在多個地點，以更能準備好因應任何攻擊。

●軍艦

美國在中東的航空母艦數量又回到一艘。奧斯汀在過去一年多次擴大航艦部署，因此有幾次出現了同時有兩艘航艦的罕見情況。

「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦及其3艘驅逐艦在阿曼灣，而紅海有兩艘美國海軍驅逐艦。奧斯汀上月派遣核動力潛艦「喬治亞號」（USS Georgia）赴中東，先前在紅海，目前仍在美軍中央司令部負責區域，但官方拒絕透露具體地點。

地中海東部有6艘美國軍艦，包括搭載第26陸戰隊遠征支隊（26th Marine Expeditionary Unit）的「黃蜂號」（USS Wasp）兩棲突擊艦。3艘海軍驅逐艦也在這個區域。

林肯號航艦上約有6架F/A-18戰鬥機已轉移到一個陸地基地，官員拒絕透露地點。

●飛機

空軍上月增派一個先進F-22戰鬥機中隊，使得中東的陸基戰鬥機中隊總數達到4個。

部隊中還包括一個A-10雷霆二式（Thunderbolt II）地面攻擊機 、F-15E打擊鷹（Strike Eagle）戰鬥機和F-16戰鬥機的中隊。空軍未透露這些飛機位於哪些國家。

F-22戰鬥機的加入有助美軍匿蹤，可壓制敵方空防並進行電子攻擊，還可以充當「四分衛」，在行動中組織其他戰機。

但美國也在2月表明，不必在中東部署飛機來攻擊目標。當時兩架B-1轟炸機從德州迪埃斯空軍基地（Dyess Air Force Base）起飛，飛行30多個小時，執行一次往返任務，在伊拉克和敘利亞襲擊85個伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城部隊（Quds Force）目標，以報復IRGC支持的民兵攻擊導致3名美軍喪生。

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