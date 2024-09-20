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黎巴嫩對講機爆炸 日商ICOM推測爆炸物被製成電池

中央社／ 東京20日綜合外電報導

黎巴嫩真主黨所用的通訊器材近日接連引爆，爆炸對講機的照片可見貼有ICOM與「日本製」標示。日本廠商ICOM表示，照片中的機型曾出現許多假貨，而爆炸物可能被偽裝製成電池。

黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）成員所用的呼叫器17日才在各地齊爆，隔天18日成員所使用手持對講機也接連引爆，兩波爆炸事件共造成至少37人死亡、超過3000人受傷。

日本通訊器材廠商ICOM安全保證貿易本部本部長榎本芳記昨天向日本共同社表示，「目前無法排除（照片中的對講機）是假貨的可能，不過也可能是我們公司的產品，若是如此，機型屬於IC-V82」。

而ICOM昨天也另外發布聲明表示，用來驅動主機本體所需的電池也已經停產，且未貼有區分仿冒品的防偽標示，因此無法確認照片中的產品是否由ICOM出貨。

日本富士新聞網（FNN）昨天前往ICOM位於大阪的總公司訪問，身兼ICOM董事的榎本芳記也向媒體展示IC-V82型手持對講機的樣品，並說明這種機型的電池是拆卸式，且可充電。

榎本芳記說明，IC-V82在2014年停產，不過這種機型的確被仿冒過，因此ICOM從2013年8月起在產品上面貼防偽標示。

而這次爆炸的對講機照片上並未看到產品貼著防偽標示，因此FNN推測，爆炸的對講機可能是假貨，或可能是2013年夏季之前出貨的產品。

榎本芳記指出：「就算要埋藏（炸藥），對講機內部都是密密麻麻的機械，空間應該不夠。我認為可能有人把炸藥偽裝製成對講機的電池。」

路透社報導，一名安全消息人士說，這批手持對講機是真主黨在5個月前購買，與呼叫器採購時間大約相同。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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