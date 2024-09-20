黎國爆炸呼叫器來自保加利亞公司？挪威籍負責人離奇失蹤身分曝光

黎巴嫩連兩日發生大規模通訊設備集體爆炸案，對此台灣「金阿波羅公司」董事長澄清，呼叫器是由匈牙利的合作公司「BAC」生產製造，金阿波羅僅授權商標貼牌，但BAC公司執行長聲稱自己是中間人，也沒有製造呼叫器，最新調查線索又轉向另一家保加利亞的空殼公司「Norta Global Ltd.」，但該公司的所有人侯賽（Rinson Jose）如今已下落不明。

BAC公司49歲的女執行長羅莎莉亞（Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria）日前接受媒體訪問時，否認呼叫器為其所製造，稱「我不參與製造呼叫機，我只是個中間人，我想你們搞錯了。」羅莎莉亞自詡會說7種語言，擁有倫敦政經學院政治學士、倫敦大學學院物理學博士等學位，但稍早都遭到校方否認。

每日郵報報導，最新調查線索目前又轉向在2022年4月成立的「Norta Global Ltd.」，因為該公司所有人侯賽疑似向羅莎莉亞支付130萬英鎊（約合新台幣5516萬元）購得呼叫器。

報導指出，39歲的印度裔挪威公民侯賽，在倫敦1家移民諮詢公司工作了2年後，於2015年遷居挪威奧斯陸，並在17日出發，展開預先計畫的商務旅行。

但自從黎巴嫩17日發生爆炸事件後，他的主要雇主、挪威媒體集團「DN Media Group」的高層們就無法聯繫到他，在意識到侯賽與恐攻事件的聯繫後，該集團18日深夜通報了挪威國內情報部門。奧斯陸警區19日晚間也宣布，他們已「對曝光的資訊展開初步調查」。

如今侯賽位於奧斯陸高檔郊區莫滕斯魯德（Mortensrud）的公寓百葉窗也全都拉上，而鄰居則聲稱，已經好幾個月沒見到侯賽本人。

根據侯賽在LinkedIn個人資料顯示，他是挪威媒體集團「DN Media Group」的主管，自2022年3月起一直擔任該職位。據了解，侯賽2013年至2015年曾在倫敦行銷公司「Levetron Ltd」擔任業務開發經理，並於2016年時創立了NortaLink公司，據報這是一間負責「創新諮詢、外包、招聘和技術服務的公司」。

目前沒有任何跡象表明侯賽與呼叫器爆炸事件有實質關聯，保加利亞國家安全局（SANS）也已證實，該國並沒有發現涉及呼叫器的海關活動。

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