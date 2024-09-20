BAC公司美女執行長自曝「留學英國」！倫敦政經學院打臉否認

黎巴嫩連兩日發生大規模通訊設備集體爆炸案，引發國際關注，對此遭捲入的台灣「金阿波羅公司」董事長澄清，呼叫器是由匈牙利的合作公司「BAC」生產製造，金阿波羅僅授權商標貼牌，而BAC公司49歲的女執行長羅莎莉亞（Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria）身分也隨之光，聲稱擁有倫敦政經學院政治學士、倫敦大學學院物理學博士等學位，但最新消息指出，倫敦政治經濟學院回應，從未授予該名女執行長學位。

紐約時報引述情報官員說法稱，匈牙利公司BAC實際上就是以色列設立的空殼公司之一，目的是引誘真主黨成員上鉤購買呼叫器。而公司的主要管理者、49歲女性羅莎莉亞似乎大有來頭，自栩會說7種語言，擁有倫敦政經學院政治學士、倫敦大學學院物理學博士等學位。另外該公司的官網上也提到，BAC經營多種業務，包括公司經營、電訊通訊、珠寶銷售等事業，其合作市場有推展至亞洲國家。

然而每日郵報報導，倫敦政治經濟學院打臉羅莎莉亞說法，稱過去這些年裡並未授予她政治學研究生的文憑。倫敦大學亞非學院也表示，無法證實她聲稱過去曾前往留學的說法。

本周稍早，羅莎莉亞接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，否認呼叫器為其所製造，稱「我不參與製造呼叫機，我只是個中間人，我想你們搞錯了。」

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