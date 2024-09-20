真主黨以色列劍拔弩張 美促中東各方勿升高情勢

背後有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列的緊張局勢居高不下，美國今天警告中東地區各方不要升高情勢，稱華府的首要之務是找到外交解決方案。

路透社報導，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）在例行記者會上說：「我們將持續支持以色列自衛的權利，但我們不希望看到任何一方升高這場衝突，就是這樣。」

黎巴嫩武裝團體真主黨遭遇致命攻擊，旗下成員使用的呼叫器與對講機連環爆，造成37人死亡、約3000人受傷，導致黎巴嫩醫院不堪負荷，真主黨嚴重受創，中東地區局勢緊張。

米勒呼籲各方冷靜，同時承認美國外交的侷限性。

他說：「我們已在這個區域穿梭一段時間了，當然，自去年10月7日以來，我們一直在努力降低緊張情勢。但最後，沒錯，每個國家都要負起責任，每個實體都要為他們採取的行動負責。」

一名熟知內情的消息人士說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已延後原定下週前往以色列的計畫。米勒不願對奧斯汀的行程發表評論，但稱華府將持續與以色列磋商。

此外，美國今天還表示，如果真主黨想要緩和中東緊張情勢，必須停止攻擊以色列。

法新社報導，真主黨發生數以千計的通訊裝置爆炸案，外界普遍將這波令人震驚的攻擊歸咎於以色列。真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在事發後發表談話時表示，真主黨將矢言繼續與以色列作戰，「直到（以色列）在加薩走廊（Gaza Strip）的侵略行動停止為止」。

美國國務院是在解釋國務卿布林肯（AntonyBlinken）呼籲中東「各方別升高情勢」時，提到納斯拉勒的言論。

米勒向媒體表示：「納斯拉勒可以停止在以色列各地的恐怖攻擊，我向你保證，如果他這麼做，我們將讓以色列明白他們必須保持冷靜。但重點是，他尚未停止那些恐攻。」

「因此，只要真主黨發動跨境恐怖攻擊，以色列當然會採取軍事行動自我防衛，跟任何國家一樣。」

「我們持續敦促各方不要升高衝突，不要讓局勢失控，演變成我們認為不符合任何一方利益的戰爭，並且最終試著努力達成加薩停火協議，這將有助於局勢平靜下來。」

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