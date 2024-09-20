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卓榮泰：台灣輸歐美BBCall 沒有危險且安全

中央社／ 台北20日電

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（台灣又稱BBCall）釀爆炸傷亡，該呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。行政院長卓榮泰今天受訪說，該公司及台灣未把BBCall直接輸往黎巴嫩，台灣一年將近有26萬套的BBCall設備輸往歐美，都是沒有危險且安全的。

金阿波羅18日發聲明指出，這項產品由BACCONSULTING KFT公司生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅僅授權商標。國安團隊則發現，事件發生後，就有多起來自境外的網路認知操作，試圖將該案與台灣連結，這些操作的背後，疑似有北京的影子。

立法院新會期今天開議，邀請卓榮泰列席施政報告並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

卓榮泰指出，經過經濟部等部會調查，金阿波羅公司以及台灣沒有將BBCall直接輸往黎巴嫩，而台灣一年將近有26萬套的BBCall設備輸往歐美地區，都是沒有危險、都是安全的。

卓榮泰指出，至於在網路上，把這件事情跟台灣的廠商，甚至台灣政府做惡意連結部分，這非常不應該，國安單位也就背後假訊息的來源開始追查，希望民眾不要以訛傳訛，因為國家的政策是基於人類的和平與自由民主人權，不會涉入這樣行為，也會查出事實真相。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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