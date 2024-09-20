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黎巴嫩連環爆 醫師嘆一晚摘除眼睛比職涯還多

中央社／ 貝魯特19日綜合外電報導

黎巴嫩發生呼叫器和對講機連續齊爆事件，當地一名外科醫師說，重傷者眾，他不得不像「機器人」一樣才能繼續工作。另一名醫師說，他一個晚上摘除的眼睛比整個職業生涯還多。

英國廣播公司（BBC）報導，外科醫師傑拉德（Elias Jaradeh）說，他雖也有治療婦孺，但他看到的多數傷者是年輕男性，大部分「傷勢嚴重」，許多人雙眼失明。

黎巴嫩這起攻擊事件的死傷者包括真主黨（Hezbollah）戰士。這個有伊朗撐腰的武裝團體近月與以色列跨境交火，被美國、英國視為恐怖組織。

但死傷者也包括這些戰士的家人和無辜路人。傑拉德說，他治療的傷者看起來「多數像平民」。

本月17日、18日的爆炸攻擊造成37人喪命，包括2名兒童，另約3200人受傷，許多人認為是以色列所為，但以色列並未承認。

傑拉德醫生身兼「改變國會」（Changeparliamentary）黨團國會議員，他在一家眼耳科專門醫院任職，有部分傷勢最嚴重的人被送到這家醫院。他說：「對，這很難…你必須跳脫出來，多多少少變成一個機器人。你必須這麼做，但內心深受重創。你看著這個國家受傷了。」

眼科醫師瓦拉克（Elias Warrak）告訴BBC阿拉伯語頻道，他一個晚上摘除的受損眼睛比他過去整個職業生涯還多。他說：「多數傷者是二十多歲的年輕男性，有時我必須摘除雙眼。我一輩子沒見過昨天那樣的場面。」

黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）說，受害者的傷勢將改變他們的人生；他認為這些攻擊事件構成戰爭罪，「全世界都看到這些攻擊發生在市集…這些（死傷者）不是在戰場上作戰的人，只是在平民區與家人在一起」。

在呼叫器和無線電裝置相繼爆炸後，黎巴嫩軍隊以可控引爆方式銷毀可疑裝置，貝魯特的拉菲克哈里里機場（Rafic Hariri Airport）已全面禁止將對講機和呼叫器帶上飛機。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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