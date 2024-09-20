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以色列猛轟黎巴嫩南部！摧毀100組多管火箭砲 美英籲克制

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列國防軍19日發布戰機出動前去空襲黎巴嫩南部的照片。法新社
以色列國防軍19日發布戰機出動前去空襲黎巴嫩南部的照片。法新社

以色列遭控發動對黎巴嫩真主黨通訊設備爆炸案之際，以軍持續向北調集大軍，19日晚間起狂轟黎巴嫩南部真主黨目標，聲稱已摧毀了近百具多管火箭。

路透報導，根據黎巴嫩國家通訊社消息，19日晚間9時過後，黎巴嫩南部發生逾52次轟炸；3名黎巴嫩安全消息人士說，這是去年10月以來最猛烈的空襲。目前沒有人員傷亡的通報。

以色列則表示，以軍戰機在2個多小時的行動內摧毀了黎巴嫩南部約100組、共約1000個砲口的多管火箭發射器，以及其他一些目標。以色列聲稱，這些多管火箭發射器原本即將要向以色列北部發射火箭。

以色列國防軍表示，以軍將繼續削弱真主黨恐怖組織的基礎設施和能力，以保衛國家。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）19日晚間表示，將繼續對黎巴嫩真主黨採取軍事行動。

對此，英國呼籲以色列和真主黨都立即停火。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則表示，美國擔憂潛在的事態升級；正在法國的美國國務卿布林肯也發表談話，呼籲各方克制，否則只會導致仍在討論中的加薩停火協議更加難產。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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