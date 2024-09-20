聽新聞
0:00 / 0:00
以色列猛轟黎巴嫩南部！摧毀100組多管火箭砲 美英籲克制
以色列遭控發動對黎巴嫩真主黨通訊設備爆炸案之際，以軍持續向北調集大軍，19日晚間起狂轟黎巴嫩南部真主黨目標，聲稱已摧毀了近百具多管火箭。
路透報導，根據黎巴嫩國家通訊社消息，19日晚間9時過後，黎巴嫩南部發生逾52次轟炸；3名黎巴嫩安全消息人士說，這是去年10月以來最猛烈的空襲。目前沒有人員傷亡的通報。
以色列則表示，以軍戰機在2個多小時的行動內摧毀了黎巴嫩南部約100組、共約1000個砲口的多管火箭發射器，以及其他一些目標。以色列聲稱，這些多管火箭發射器原本即將要向以色列北部發射火箭。
以色列國防軍表示，以軍將繼續削弱真主黨恐怖組織的基礎設施和能力，以保衛國家。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）19日晚間表示，將繼續對黎巴嫩真主黨採取軍事行動。
對此，英國呼籲以色列和真主黨都立即停火。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則表示，美國擔憂潛在的事態升級；正在法國的美國國務卿布林肯也發表談話，呼籲各方克制，否則只會導致仍在討論中的加薩停火協議更加難產。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言