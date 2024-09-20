影／黎巴嫩呼叫器爆炸金阿波羅許清光無保請回 未現身上班

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸引發國際關注，呼叫器殘骸指出來源自台灣「金阿波羅公司」。士林地檢署昨搜索約談該公司負責人許清光，許交代呼叫器是商標授權，非台灣製造，經複訊維持證人身分，無保請回。今天上午9點前，許尚未現身汐止公司，但汐止警分局人員已到場巡簽。

今天上午汐止金阿波羅公司外仍聚集不少媒體，公司人員正常上班，不受影響。公司人員表示，老闆尚未上班。不過，公司人員貼心拿出一箱飲料給媒體，還寫上各位辛苦了。公司人員進進出出，對案情都未說明。

黎巴嫩真主黨成員呼叫器集體爆炸，釀嚴重死傷，呼叫器型號為AP924，外傳遭被植入少量炸藥，嵌入遙控引爆裝置，殘骸貼紙標示來自台灣金阿波羅公司生產。 黎巴嫩呼叫器爆炸金阿波羅許清光無保請回，今天上午尚未現身上班。記者游明煌/攝影 黎巴嫩呼叫器爆炸金阿波羅許清光無保請回，今天上午尚未現身上班。記者游明煌/攝影

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