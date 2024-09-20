黎巴嫩致函安理會 稱通訊裝置入境前已埋入炸藥

根據黎巴嫩駐聯合國使節團致聯合國安全理事會信函，黎巴嫩當局調查本週通訊裝置爆炸事件初步發現，這些裝置在送達黎巴嫩之前已被埋入炸藥。

路透社看到的這封信函指出，黎巴嫩當局也查明這些呼叫器與手持對講機等裝置是經由電子訊息發送引爆。黎巴嫩駐聯合國使節團表示，以色列負責這次攻擊的策劃和執行。

由15個成員國組成的聯合國安理會明天將對這次爆炸事件開會研議。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的通訊裝置本月17、18日發生連環爆炸事件，造成至少37人喪命、約3000人受傷，導致黎巴嫩境內醫院人滿為患，也對這個武裝組織造成血腥衝擊。

以色列一直未對這次攻擊事件發表直接評論。安全消息人士指出，這波攻擊可能是由摩薩德（Mossad）發動，這個以色列情報機構長期以來在外國領土進行複雜的攻擊行動。

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