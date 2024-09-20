快訊

MLB／翻轉歷史上的919！大谷達陣「51-51」創紀錄 興奮喊：永遠不會忘記今天

收到警報別慌！國家防災日演練 今09：21及10：00發布地震和海嘯訊息

涉詐助理費案…民進黨4連霸新北市議員林銘仁遭檢方聲押

黎巴嫩致函安理會 稱通訊裝置入境前已埋入炸藥

中央社／ 紐約聯合國總部19日綜合外電報導

根據黎巴嫩駐聯合國使節團致聯合國安全理事會信函，黎巴嫩當局調查本週通訊裝置爆炸事件初步發現，這些裝置在送達黎巴嫩之前已被埋入炸藥。

路透社看到的這封信函指出，黎巴嫩當局也查明這些呼叫器與手持對講機等裝置是經由電子訊息發送引爆。黎巴嫩駐聯合國使節團表示，以色列負責這次攻擊的策劃和執行。

由15個成員國組成的聯合國安理會明天將對這次爆炸事件開會研議。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的通訊裝置本月17、18日發生連環爆炸事件，造成至少37人喪命、約3000人受傷，導致黎巴嫩境內醫院人滿為患，也對這個武裝組織造成血腥衝擊。

以色列一直未對這次攻擊事件發表直接評論。安全消息人士指出，這波攻擊可能是由摩薩德（Mossad）發動，這個以色列情報機構長期以來在外國領土進行複雜的攻擊行動。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

延伸閱讀

黎巴嫩駐聯合國代表團：通訊設備進入黎國前已被植入炸藥

真主黨呼叫器爆炸後 以色列軍機大舉空襲黎巴嫩南部

呼叫器對講機連環爆 黎巴嫩民航局禁止帶上飛機

黎巴嫩連環爆 真主黨領袖：遭受以色列空前打擊

相關新聞

黎巴嫩駐聯合國代表團：通訊設備進入黎國前已被植入炸藥

黎巴嫩真主黨連兩日發生通訊設備集體爆炸，總計造成至少37死、3000人傷，中東緊張局勢持續升溫。聯合國安理會預計美東時間...

黎以一觸即發 耿爽：中方敦促以色列停止拖入另一場浩劫的冒險行徑

據大陸常駐聯合國代表團網站，大陸常駐聯合國副代表耿爽紐約時間19日下午，在安理會巴以問題公開會發言表示，目前加薩戰事持續...

黎巴嫩呼叫器爆炸 金阿波羅許清光證人身分無保請回

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸引發國際關注，呼叫器殘骸指出來源自台灣「金阿波羅公司」。士林地檢署昨搜索約談該公司負責人許清光，調...

呼叫器爆炸後首發聲 真主黨領袖控以色列：意在瞬間殺死數千人

英國衛報報導，黎巴嫩接連發生呼叫器和對講機爆炸造成至少37死、3000傷後，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasra...

又是空殼公司？保加利亞國安局要查遭指促成賣爆炸呼叫器的歐商Norta

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器17日幾乎同時引爆，但背後連結尚未完全明朗。路透19日報導，保加利亞國安機構表示，將調查一家跟銷...

黎巴嫩呼叫器爆炸案 約談金阿波羅負責人、BAC在台聯絡人

黎巴嫩大規模呼叫器爆炸，呼叫器殘骸貼有台灣金阿波羅公司的授權貼紙，士林地檢署剪報分「他」字案，昨指揮調查局國安站搜索、約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。