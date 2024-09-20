黎巴嫩駐聯合國代表團：通訊設備進入黎國前已被植入炸藥
黎巴嫩真主黨連兩日發生通訊設備集體爆炸，總計造成至少37死、3000人傷，中東緊張局勢持續升溫。聯合國安理會預計美東時間下午3時（台灣時間21日凌晨3時）召開會議，討論事件。黎巴嫩駐聯合國代表團致函安理會稱，當局的初步調查顯示，發生爆炸的設備在進入黎巴嫩之前，已被植入炸藥，事發時有關設備收到電子訊息後就發生爆炸。
黎巴嫩駐聯合國代表團指控以色列負責策畫和執行此次攻擊，稱該次襲擊的殘忍程度前所未見，損害制止加薩和黎巴嫩南部戰鬥的外交努力，呼籲安理會召開緊急會議討論前譴責這起事件。
法新社引述消息人士報導，黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）預計將出席安理會會議。
以色列尚未對此次行動發表評論，但表示將擴大加薩戰爭範圍，將黎巴嫩前線納入。
真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）稍早首度發表電視談話，指控以色列已跨越所有紅線，形同宣戰。他承認真主黨遭受嚴重打擊，但將變得更強大，要令以色列受嚴厲清算和公正懲罰。
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