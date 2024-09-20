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真主黨呼叫器爆炸後 以色列軍機大舉空襲黎巴嫩南部

中央社／ 貝魯特/耶路撒冷19日綜合外電報導

黎巴嫩維安消息人士說，以色列今晚出動軍機，朝黎巴嫩南部發動近1年戰事中最密集的空襲，在各界呼籲克制之際，升高與黎巴嫩武裝團體「真主黨」之間的衝突。

路透社報導，以軍今天進行密集轟炸前，本週稍早真主黨（Hezbollah）的無線電裝置與呼叫器發生連環爆，一共在黎巴嫩造成37死約3000傷，黎巴嫩當局與真主黨都歸咎於以色列。

3名黎巴嫩維安消息人士說，以色列在今晚的行動中，朝黎巴嫩南部各地投下數十枚炸彈。目前尚無傷亡消息。

以色列電台報導，數十架戰鬥機攻擊了真主黨的目標，其中包括大約100具火箭彈發射器。

以色列軍方並未證實上述砲擊行動，但稍早曾稱擊中數十個真主黨目標，含火箭彈發射器及黎巴嫩南部的武器庫。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）今天發表電視演說時說，17日、18日的裝置爆炸事件「跨越了所有紅線」。

在納斯拉勒的演說播送之際，以色列戰機突破音障發出音爆，震耳欲聾的聲音撼動黎巴嫩首都貝魯特。這類聲音最近幾個月很常見，但隨著全面戰爭的威脅愈來愈大而更具重要性。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今晚表示，以色列針對真主黨的軍事行動會持續下去。

他在聲明中說：「在這個戰事新階段中，有重大機遇也有重大風險。真主黨正感受到麻煩，而且軍事系列行動仍將持續下去。」

「我們的目標是確保以色列北部社區居民能安全返回住家。隨著時間推移，真主黨會付出愈來愈多代價。」

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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