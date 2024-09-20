呼叫器對講機連環爆 黎巴嫩民航局禁止帶上飛機

中央社／ 貝魯特19日綜合外電報導

黎巴嫩媒體報導，當局今天禁止乘客攜帶對講機和呼叫器，登上從首都貝魯特機場起飛的飛機。黎巴嫩真主黨本週遭遇攻擊，數以千計這類裝置同時爆炸，釀成嚴重死傷。

路透社引述黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，黎巴嫩民航局要求航空公司告訴乘客禁帶對講機與呼叫器，直到另行通知為止。

國家通訊社指出，這類裝置也禁止空運。

黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）成員使用的對講機及呼叫器，在17、18日兩波攻擊行動中爆炸，共造成至少37人死亡、超過3000人受傷。

黎巴嫩當局與真主黨都說是以色列發動的攻擊。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列南部社區，引爆加薩戰爭。真主黨作為哈瑪斯的盟友，翌日即開始與以色列交火，目的是支持以色列砲火下的巴勒斯坦人。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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