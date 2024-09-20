聽新聞
0:00 / 0:00
呼叫器爆炸後首發聲 真主黨領袖控以色列：意在瞬間殺死數千人
英國衛報報導，黎巴嫩接連發生呼叫器和對講機爆炸造成至少37死、3000傷後，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）首度發表談話，指控以色列已跨越所有紅線，這類爆炸意在瞬間殺死4000人。
納斯拉勒表示，爆炸發生在藥局、醫院、市場、商店、房屋、汽車和充滿平民的街道，「婦孺和上千人受傷，傷勢各有不同」。他說，呼叫器爆炸是意圖「在一瞬間殺死4000人」，「這就是敵人的意圖和犯罪規模」，「我們能如何稱呼這種犯罪行動。是大規模行動嗎？種族滅絕？還是大規模屠殺」。
納斯拉勒說，「這種行為可以被稱為宣戰」。他也坦言，「真主黨受到非常嚴重的打擊，但這就是戰爭狀態。透過這次的經驗和教訓，我們會變得更加強大」。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言