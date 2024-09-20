又是空殼公司？保加利亞國安局要查遭指促成賣爆炸呼叫器的歐商Norta

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
保加利亞首都索菲亞市中心一名行人19日路過Norta Global Ltd公司總部所在的一棟建築入口附近。美聯社
保加利亞首都索菲亞市中心一名行人19日路過Norta Global Ltd公司總部所在的一棟建築入口附近。美聯社

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器17日幾乎同時引爆，但背後連結尚未完全明朗。路透19日報導，保加利亞國安機構表示，將調查一家跟銷售爆炸呼叫器給黎巴嫩真主黨有關的公司。

保加利亞國家安全局（DANS）發出聲明表示，正在跟內政部合作，調查一家在該國註冊公司的角色。

雖然DANS沒有公開該公司的名稱，但當地媒體報導指稱，一家總部設在首都索非亞、名為「Norta Global Ltd」（以下簡稱Norta）的公司曾促成爆炸呼叫器的銷售；這批呼叫器17日在一次協同襲擊中，於黎巴嫩各地引爆，導致11人死亡、4000人受傷。

路透未能立即證實Norta公司的連結。該公司幹部沒有立即回應置評請求。替Norta公司在索菲亞一棟公寓樓註冊的律師沒有回應路透提問。

路透分析過的被毀呼叫器影像顯示，規格符合台灣金阿波羅公司製造的呼叫器。金阿波羅公司18日表示，爆炸呼叫器是由總部位於匈牙利布達佩斯的BAC公司（BAC Consulting）製造；但BAC公司似乎是一家空殼公司，自稱執行長的巴索尼－阿西迪亞卡諾向美國NBC新聞證實，有跟金阿波羅公司合作，但她只是中間人，沒有製造呼叫器。

根據匈牙利新聞網站Telex引述消息人士說法報導，這筆銷售案其實是由Norta公司促成。德國之聲（DW）轉述，Norta公司屬於一位挪威公民，據報是跟金阿波羅公司交易的幕後推手，但文件上是BAC公司簽約；Telex引述知情消息人士說法報導，巴索尼－阿西迪亞卡諾跟Norta公司有聯繫，又指是Norta公司從台灣進口呼叫器，而非BAC公司。

DANS指出，並未在保加利亞國土發現任何可疑呼叫器的裝運。DW則報導，Norta公司成立於2022年4月14日，BAC公司則在大約同一時間向匈牙利當局註冊。Norta公司以200保加利亞列弗（折合新台幣約3635元）的初始實收資本登記，宣稱提供管理諮詢服務，但沒有提到任何製造業務。該公司在索菲亞的登記辦公室地址也跟另外近200家公司共用。

DW記者走訪了索菲亞市中心的地址，發現所列地址一樓的唯一門鈴跟信箱都屬於「新公司代理處」；根據該公司官網，「新公司代理處」處理「公司登記」。DW試圖聯繫該公司，但沒有回應打去的電話。鄰居則表示，唯一到訪該辦公室的人是一名律師。

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