黎巴嫩連環爆 真主黨領袖：遭受以色列空前打擊
黎巴嫩政治與軍事組織真主黨使用的通訊裝置近日連環爆，兩天內至少37人喪生、數千人受傷，真主黨領袖納斯拉勒今天說，以色列對真主黨造成空前打擊，且跨越了所有紅線。
法新社報導，真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）透過電視發表談話：「經由這次行動，敵人跨越了所有紅線。」這是連環爆事件後納斯拉勒首度露面。
他還指出，在過去兩天，以色列試圖於2分鐘內殺害5000人，這場連環爆事件放眼黎巴嫩和全球歷史都是前所未見的。
納斯拉勒提到，在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭結束之前，真主黨不會停止跟以色列長達11個月的戰事。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，以色列於納斯拉勒發表談話期間攻擊真主黨，且有以軍戰機飛過黎巴嫩首都貝魯特的上空。
以色列軍方聲稱，以軍「正為以色列北部帶來安全，好讓居民能返回家園」。
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