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國際人道法專家：攻擊平民 涉戰爭罪
黎巴嫩武裝團體真主黨使用的呼叫器十七日集體引爆，十八日當地再傳對講機連環爆炸，共有數千人傷亡。國際人道法專家指出，一系列針對通訊設備的爆炸攻擊可能構成兩項戰爭罪，包含直接攻擊未涉及敵對行動的平民，以及造成過度的附帶傷害。
黎巴嫩媒體指以色列是攻擊行動主謀。土耳其國家通訊社報導，英國諾丁漢特倫特大學國際人道法專家丹尼爾認為，依據國際刑事法院羅馬規約，這樣的攻擊構成蓄意針對沒有直接參與敵對行動的個別平民，以及不具備戰鬥功能的外交官或真主黨政治分支人物。
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