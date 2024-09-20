黎巴嫩遭第2波攻擊 日品牌對講機連爆至少25死450傷

黎巴嫩真主黨使用的通訊設備遭植入炸藥遠端操控引爆，十七日第一波呼叫器爆炸造成至少十二人死亡、近三千人受傷；十八日的第二波攻擊則引爆日本品牌對講機等設備，至少廿五人死亡、四百五十多人受傷。

各方訊息都指以色列是主謀，雙方衝突恐升級為全面戰爭。以色列國防部長加蘭特十八日對以軍表示，「我們正處於戰爭新階段的開端，需要勇氣、決心和毅力」；加蘭特讚揚以軍和情報機構的表現「令人印象深刻」。以軍表示，空軍十九日在通宵行動擊中黎巴嫩南部的六座真主黨「恐怖分子基礎設施據點」及一座武器儲存設施。

兩波爆炸事件的許多傷亡者並非真主黨成員。美國華盛頓郵報報導，接連的電子裝置爆炸，被視為對黎巴嫩的廣泛恐怖攻擊，並非僅針對真主黨。真主黨兼具政黨性質，也經營慈善機構、醫院、博物館等，配戴爆炸呼叫器者不只真主黨戰士，也有醫師等民間人員，很多爆炸都傷及旁人。

美聯社報導，十八日的對講機爆炸攻擊中，貝魯特一場葬禮上也傳出爆炸，而該場葬禮的死者是十七日呼叫器爆炸身亡的三名真主黨成員和一名幼童。一些汽車、店面和房屋，也因爆炸冒出濃煙。

路透引述消息人士報導，爆炸的對講機是真主黨五個月前購買，殘骸內部面板標示日本品牌艾可慕「ICOM」和「日本製造」。

艾可慕表示，爆炸案中的對講機型號「IC-V82 」已於十年前停產，無法確認該商品是否是從公司發貨。該公司說，這些設備中的電池也已停止生產，且沒有貼上區分假冒產品的防偽雷射標籤，因此無法證實是否為公司原廠貨。

黎巴嫩通訊部指出，該批對講機並非由認可的代理商提供，未獲正式許可，也沒有經過安全部門審查。

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