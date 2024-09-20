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紐時：以國打造「現代木馬屠城記」

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
被指製造黎巴嫩爆炸事件的呼叫器公司「BAC」疑是以色列成立的空殼公司之一，其註冊地位於匈牙利首都布達佩斯郊區一棟兩層樓建築內。（路透）
被指製造黎巴嫩爆炸事件的呼叫器公司「BAC」疑是以色列成立的空殼公司之一，其註冊地位於匈牙利首都布達佩斯郊區一棟兩層樓建築內。（路透）

紐約時報報導，多名國防和情報官員稱，黎巴嫩真主黨遭呼叫器爆炸攻擊，是以色列打造的「現代木馬屠城記」，這項計畫籌畫許久，被指製造爆炸呼叫器的匈牙利ＢＡＣ公司，其實是以色列情報單位成立的空殼公司，而這些呼叫器是以色列特別製造。

報導引述十二名現任和前任國防和情報官員說法，稱以色列曾多次透過定點襲擊暗殺真主黨高階成員，真主黨認為以色列利用手機網路來定位其成員位置，因此真主黨高層多年來推動使用呼叫器。呼叫器雖然功能有限，但可在不洩漏用戶位置或其他危險資訊的情況下通訊。

這讓以色列情報官員看到機會，在真主黨高層決定擴大呼叫器使用範圍前，以色列就啟動計畫，成立至少三家空殼公司，假冒國際呼叫器生產商。

三名了解此次行動的情報官員透露，被指製造爆炸呼叫器的匈牙利「ＢＡＣ」公司，就是以色列成立的空殼公司之一。這些呼叫器貼上台灣金阿波羅品牌，金阿波羅說，他們授權ＢＡＣ在特定區域使用該公司品牌銷售產品，但產品的設計與製造均由ＢＡＣ負責。

ＢＡＣ確實接受一些普通客戶訂單，為他們生產普通呼叫器，但唯一的目標客戶就是真主黨。三名情報人員表示，賣給真主黨的呼叫器是以色列特工單獨生產，電池摻有爆裂物「季戊四醇四硝酸酯」（ＰＥＴＮ）。

這種呼叫器二○二二年夏天開始少量運往黎巴嫩，但在真主黨高層指責手機會洩漏情報後，這種呼叫器出貨量迅速增加，發放給真主黨成員。

報導說，在以色列，情報人員將這種呼叫器稱為「按鈕」，時機成熟就可按下引爆。

十七日以色列人員收到引爆命令，數千個炸彈呼叫器同時響起，顯示看似真主黨高層發出的阿拉伯文簡訊，幾秒鐘後爆炸，黎巴嫩陷入混亂。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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