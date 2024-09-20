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恐攻前接獲以國告知？國防部長顧立雄：絕對沒有

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷林縉明林海江良誠／連線報導
國防部長顧立雄。記者劉學聖／攝影
國防部長顧立雄。記者劉學聖／攝影

黎巴嫩真主黨成員呼叫器爆炸事件造成慘重傷亡，負責出貨的是台灣金阿波羅公司，引發國際關注。國防部長顧立雄被外媒追問事前是否曾接獲以色列告知？顧立雄極力澄清，強調絕對沒有，但國安單位相當重視，已進行調查。行政院發言人李慧芝則說，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，台灣出口產品也沒有爆炸問題。

經濟部表示，阿波羅系列有限公司今年四月成立，出口金額僅不到兩千美元，包括瓦楞紙箱，與台幣六萬元以下的小額無須申報物品。

李慧芝說，經濟部跟外交部已說明，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩，且二○二二年到今年八月，金阿波羅公司出口的廿六萬套呼叫器，主要對象都是歐美國家。

民進黨立委陳冠廷表示，一些大眾商品不涉及高敏感度，可能會有第三方國家改裝，政府可能無法完全管制，很難歸咎單一廠商，不應矯枉過正。數位部和經濟部已有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法等清單，政府會嚴格監督執行，如果違反將嚴重危害台灣的國家安全和利益。

國民黨立委馬文君昨表示，這場重大傷亡恐攻，國際輿論認為台灣難脫關係，以後誰敢用台灣資通訊產品，民進黨政府卻還忙著認知作戰，簡直麻木不仁。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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