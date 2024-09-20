新聞幕後／敏感國安事件 我啟動危機處理

黎巴嫩真主黨成員呼叫器集體爆炸事件，事涉中東敏感情勢，前天消息傳出後，國安團隊立即啟動危機處理，首先確認台灣出口的呼叫器沒有爆炸問題，緊急對外澄清，讓國際社會了解此事與台灣無關，避免台灣無端捲入其中；而在事發後，國安單位也高度關注境外錯假帳號是否藉此進行認知作戰。

爆炸事件震撼全球，由於外媒第一時間報導該呼叫器是由台灣製造商金阿波羅所生產，國際輿論高度關注及討論，甚至質疑台灣科技業的供應鏈是否遭到滲透？情勢對我方非常不利，國安單位和外交部、經濟部第一時間緊急討論，首先就是要確認該批呼叫器是否由台灣出口、是否有安全疑慮。

國安人士表示，經過經濟部確認，金阿波羅近年並無直接出口到黎巴嫩紀錄，主要出口對象為歐美國家，且呼叫器的製造與組裝都在台灣完成，沒有爆炸造成死傷可能；檢調單位也已介入偵辦此案，傳喚金阿波羅公司相關人士說明，以進一步釐清。

國安人士表示，這起事件，第一步確認了呼叫器非由台灣直接出口，第二步就是要快速澄清說明，避免台灣在敏感的中東情勢當中，被牽涉在內，也讓國際社會了解此事與台灣無關；而在事發後，國安單位也高度關注境外錯假帳號是否藉此進行認知作戰，並掌握有網路錯假帳號刻意帶風向將此事與台灣連結，背後恐有中國認知作戰的影子。

國安人士說，中國大陸社群平台前天也不斷有諸如「黎巴嫩遭ＢＰ機爆炸恐怖襲擊，台灣生產商很可能是以色列幫凶」「真主黨大量尋呼机同時爆炸 疑似以色列遠層操控 生產源頭竟是台灣」等文章。雖然目前還沒有中國官方媒體直接介入，但這些參與抹黑行列的帳號，長期以來發文都是配合中國政府反西方、反民主，北京影子呼之欲出，台灣當務之急要避免被捲入中東戰火中，證明這起事件與台灣無關。

商品推薦