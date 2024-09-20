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黎巴嫩呼叫器爆炸案 約談金阿波羅負責人、BAC在台聯絡人

聯合報／ 記者蕭雅娟邱書昱邱瑞杰李隆揆／連線報導
金阿波羅負責人 黎巴嫩呼叫器集體爆炸案，金阿波羅公司負責人許清光昨被調查局國安站約談。記者董子誠／攝影
金阿波羅負責人 黎巴嫩呼叫器集體爆炸案，金阿波羅公司負責人許清光昨被調查局國安站約談。記者董子誠／攝影

黎巴嫩大規模呼叫器爆炸，呼叫器殘骸貼有台灣金阿波羅公司的授權貼紙，士林地檢署剪報分「他」字案，昨指揮調查局國安站搜索、約談金阿波羅負責人許清光，以及ＢＡＣ公司在台辦事處聯絡人、承租人吳玉蓁，檢察官訊問吳女後請回。

據了解，檢調追查重點主要在台灣的呼叫器出現在黎巴嫩細節，及過程有無危害國家安全。

黎巴嫩真主黨發生大規模呼叫器爆炸案，事件引發全球關注，因呼叫器殘骸貼紙標示為台灣金阿波羅公司生產，型號為AP九二四。該批呼叫器疑遭被植入少量炸藥，嵌入遙控引爆裝置。

許清光前天親上火線澄清，指此牌呼叫器非台灣製造，而是台灣授權商標。

警方前天曾主動前往了解，但因全案牽涉國安問題，士林地檢署分「他」字案，交由調查局國安站接手，追查全案究竟與台灣公司有沒有關係、有無涉犯國安法。

士檢國安專組主任檢察官周芝君昨天上午指揮國安站，以證人身分約談許清光；下午三時，許由調查局人員陪同返回公司時拱手作揖，連說多次「對不起」，並強調偵查中不便多說。後來，許和調查局人員傍晚走出公司大門，未再回應媒體，隨後搭車離去。

國安站調查官昨下午也搜索「阿波羅系列有限公司」位於台北市內湖區的ＢＡＣ在台辦事處，查扣呼叫器授權合約書、帳冊、進出口相關紀錄。隨後約談吳玉蓁，追查台灣呼叫器為何出現在黎巴嫩爆炸現場。尤其吳玉蓁是關鍵「中間人」，扮演何種角色，是檢調追查重點。根據吳玉蓁臉書，她是基隆人。

經濟部商工登記公示資料，並無ＢＡＣ這家公司，有家與ＢＡＣ同地址的公司，名稱是和金阿波羅公司相似的阿波羅系列有限公司，實際位在內湖「東區創客基地」共享辦公室內，資本額為新台幣十萬元，負責人吳玉蓁，今年四月十一日由北市府核准設立。

記者實地查訪發現，阿波羅系列公司設於「福華商業藝術廣場」大樓四樓，一處「台灣東區創客基地（共享辦公室）」內，事件曝光後大樓加強門禁及電梯管制，外人無法上樓查看。

大樓管理人員說，該共享辦公室設有多個商辦，供數個新創公司租用，訪客須由內部人員引導進入，「不知道聯繫誰，也不知平時有沒有人在裡面」。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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