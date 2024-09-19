快訊

出動10車26人趕赴搶救！高雄二手商店火警 火舌竄出無人傷亡

黎巴嫩呼叫器爆炸案…國安站搜索BAC在台辦事處 承租人現身士檢複訊

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

黎巴嫩呼叫器對講機連環爆 大馬譴責暴力事件

中央社／ 吉隆坡19日專電
黎巴嫩自17日起連續2日多地發生通訊設備爆炸。圖為貝魯特救護車趕赴救人，現場可見大量人潮。圖／美聯社
黎巴嫩自17日起連續2日多地發生通訊設備爆炸。圖為貝魯特救護車趕赴救人，現場可見大量人潮。圖／美聯社

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器與對講機連續兩天遭大規模引爆，馬來西亞外交部今天強烈譴責這種利用通訊設備作為武器的行徑，對黎巴嫩的安全、穩定與主權造成威脅。

大馬外交部今天發布公告表示，大馬對17日以來在黎巴嫩發生的利用通訊設備作為爆炸裝置事件深感憂慮，目前已造成至少21人死亡，逾3300人受傷。

外交部指出，大馬強烈譴責這些與網路相關（cyber-related）的攻擊事件。

根據外交部公告，大馬會在這次危機事件中與黎巴嫩團結一致，持續與國際社會合作，緩解當前緊張局勢，另盼傷者早日康復。

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器17日驚傳集體引爆，造成含平民在內多人死亡、數千人受傷。真主黨指控以色列犯案，以色列並未正面否認或承認涉案。

呼叫器 爆炸 馬來西亞 黎巴嫩

延伸閱讀

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

黎巴嫩真主黨成員呼叫器接連爆炸 莫薩德前主管：3要素完美結合

黎巴嫩連環爆增至37死 黎巴嫩總理籲UN反對以色列科技戰

衝突恐升級！以色列空軍夜襲黎巴嫩南部 擊中真主黨7座設施

相關新聞

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

黎巴嫩真主黨人所用呼叫器17日在全國多處同時爆炸，造成慘重死傷。保加利亞國家安全局今天表示，將調查首都一家和爆炸呼叫器銷...

黎巴嫩呼叫器爆炸 國安站搜索BAC在台辦事處承租人抵達士檢複訊

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀嚴重死傷，士林地檢署今指揮調查局國安站約談金阿波羅公司董事長許清光，及匈牙利BAC公司在台辦事處...

手被炸爛、失明...黎巴嫩爆炸案釀逾千人傷 醫嘆：傷者幾乎都會終身缺陷

英國天空新聞報導，一名醫師透露，黎巴嫩因呼叫器和對講機接連爆炸而受傷的數千人「傷勢幾乎相同」。阿布席塔醫師說：「幾乎所有...

黎巴嫩真主黨成員呼叫器接連爆炸 莫薩德前主管：3要素完美結合

以色列情報及特殊使命局（莫薩德）的前研究與分析主管夏因（Sima Shine）接受英國天空新聞採訪時表示，攻擊使用呼叫器...

黎巴嫩呼叫器對講機連環爆 大馬譴責暴力事件

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器與對講機連續兩天遭大規模引爆，馬來西亞外交部今天強烈譴責這種利用通訊設備作為武器的行徑，對黎...

黎巴嫩呼叫器驚爆意外扯上台灣 陸智庫：電子產業可信度打折

發生於黎巴真主黨的呼叫器爆炸事件，導致多人傷亡震驚世界，由於呼叫器身有台灣的金阿波羅公司標籤，使台灣一下子成為這起恐攻事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。