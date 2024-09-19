黎巴嫩呼叫器對講機連環爆 大馬譴責暴力事件
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器與對講機連續兩天遭大規模引爆，馬來西亞外交部今天強烈譴責這種利用通訊設備作為武器的行徑，對黎巴嫩的安全、穩定與主權造成威脅。
大馬外交部今天發布公告表示，大馬對17日以來在黎巴嫩發生的利用通訊設備作為爆炸裝置事件深感憂慮，目前已造成至少21人死亡，逾3300人受傷。
外交部指出，大馬強烈譴責這些與網路相關（cyber-related）的攻擊事件。
根據外交部公告，大馬會在這次危機事件中與黎巴嫩團結一致，持續與國際社會合作，緩解當前緊張局勢，另盼傷者早日康復。
黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器17日驚傳集體引爆，造成含平民在內多人死亡、數千人受傷。真主黨指控以色列犯案，以色列並未正面否認或承認涉案。
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