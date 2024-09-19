手被炸爛、失明...黎巴嫩爆炸案釀逾千人傷 醫嘆：傷者幾乎都會終身缺陷

英國天空新聞報導，一名醫師透露，黎巴嫩因呼叫器和對講機接連爆炸而受傷的數千人「傷勢幾乎相同」。阿布席塔醫師說：「幾乎所有人都是在試圖閱讀這些電子裝置訊息的時候，呼叫器在手中爆炸，導致手部受傷，及臉部和眼睛受到穿透性創傷和炸傷。」

阿布席塔表示，「非常糟糕的是，幾乎所有傷者都會留下某種終身缺陷，大多數的人手被炸爛，很多人截肢。有很多碎片噴進眼睛導致一眼完全失去視力，有人甚至雙眼失明」。

阿布席塔說，「現在有上千人未來幾年將要接受重大外科重建手術」，許多受害者遇害當下處於密閉空間，其他人是因為坐在持有呼叫器的人旁邊而受傷。他表示：「所以你會看到，傷者遍布各年齡層和性別。」

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