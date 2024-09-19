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呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查
黎巴嫩真主黨人所用呼叫器17日在全國多處同時爆炸，造成慘重死傷。保加利亞國家安全局今天表示，將調查首都一家和爆炸呼叫器銷售有關聯的公司。
路透社報導，保加利亞國家安全局（DANS）發表聲明說，該局目前正與內政部合作調查一家在保加利亞註冊的公司。聲明中並未透露這家公司的名稱。
根據保加利亞媒體報導，位於首都索菲亞的Norta Global Ltd經手這些爆炸呼叫器的銷售。這些呼叫器17日在黎巴嫩各地爆炸，目前已知造成12死，另有近2300人受傷。
路透社無法立即核實爆炸呼叫器和Norta公司的關聯。記者聯繫Norta公司主管尋求置評，主管並未立即回覆。替這家公司在索菲亞一棟公寓樓房註冊的律師未回應路透的詢問。
路透社分析被炸毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器的規格以及背面貼紙和台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。金阿波羅昨天表示，這些呼叫器由布達佩斯的BAC Consulting所生產。
不過，匈牙利媒體Telex披露，據他們所掌握消息，Norta Global Ltd才是真正經手呼叫器銷售的一方。
保加利亞國家安全局表示，境內並未查到任何可疑的呼叫器出貨。
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