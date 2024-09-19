快訊

出動10車26人趕赴搶救！高雄二手商店火警 火舌竄出無人傷亡

黎巴嫩呼叫器爆炸案…國安站搜索BAC在台辦事處 承租人現身士檢複訊

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

聽新聞
0:00 / 0:00

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

中央社／ 保加利亞首都索菲亞19日綜合外電報導
根據保加利亞媒體報導，位於首都索菲亞的Norta Global Ltd經手這些爆炸呼叫器的銷售。圖／美聯社
根據保加利亞媒體報導，位於首都索菲亞的Norta Global Ltd經手這些爆炸呼叫器的銷售。圖／美聯社

黎巴嫩真主黨人所用呼叫器17日在全國多處同時爆炸，造成慘重死傷。保加利亞國家安全局今天表示，將調查首都一家和爆炸呼叫器銷售有關聯的公司。

路透社報導，保加利亞國家安全局（DANS）發表聲明說，該局目前正與內政部合作調查一家在保加利亞註冊的公司。聲明中並未透露這家公司的名稱。

根據保加利亞媒體報導，位於首都索菲亞的Norta Global Ltd經手這些爆炸呼叫器的銷售。這些呼叫器17日在黎巴嫩各地爆炸，目前已知造成12死，另有近2300人受傷。

路透社無法立即核實爆炸呼叫器和Norta公司的關聯。記者聯繫Norta公司主管尋求置評，主管並未立即回覆。替這家公司在索菲亞一棟公寓樓房註冊的律師未回應路透的詢問。

路透社分析被炸毀的呼叫器相關影像指出，呼叫器的規格以及背面貼紙和台灣呼叫器製造商金阿波羅（Gold Apollo）的產品一致。金阿波羅昨天表示，這些呼叫器由布達佩斯的BAC Consulting所生產。

不過，匈牙利媒體Telex披露，據他們所掌握消息，Norta Global Ltd才是真正經手呼叫器銷售的一方。

保加利亞國家安全局表示，境內並未查到任何可疑的呼叫器出貨。

呼叫器 爆炸 金阿波羅 黎巴嫩

延伸閱讀

黎巴嫩呼叫器爆炸恐攻案 調查局搜索金阿波羅公司

駐匈代表處：金阿波羅產品主銷歐美 未涉爆炸案

慘重傷亡！呼叫器與對講機連環爆 黎巴嫩貝魯特國際機場禁乘客帶上機

「令人擔憂」真主黨呼叫器爆炸 土耳其控以色列將戰爭擴及黎巴嫩

相關新聞

呼叫器誰生產？匈牙利媒體揭露「真正經手公司」 保加利亞將出手調查

黎巴嫩真主黨人所用呼叫器17日在全國多處同時爆炸，造成慘重死傷。保加利亞國家安全局今天表示，將調查首都一家和爆炸呼叫器銷...

黎巴嫩呼叫器爆炸 國安站搜索BAC在台辦事處承租人抵達士檢複訊

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀嚴重死傷，士林地檢署今指揮調查局國安站約談金阿波羅公司董事長許清光，及匈牙利BAC公司在台辦事處...

手被炸爛、失明...黎巴嫩爆炸案釀逾千人傷 醫嘆：傷者幾乎都會終身缺陷

英國天空新聞報導，一名醫師透露，黎巴嫩因呼叫器和對講機接連爆炸而受傷的數千人「傷勢幾乎相同」。阿布席塔醫師說：「幾乎所有...

黎巴嫩真主黨成員呼叫器接連爆炸 莫薩德前主管：3要素完美結合

以色列情報及特殊使命局（莫薩德）的前研究與分析主管夏因（Sima Shine）接受英國天空新聞採訪時表示，攻擊使用呼叫器...

黎巴嫩呼叫器對講機連環爆 大馬譴責暴力事件

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器與對講機連續兩天遭大規模引爆，馬來西亞外交部今天強烈譴責這種利用通訊設備作為武器的行徑，對黎...

黎巴嫩呼叫器驚爆意外扯上台灣 陸智庫：電子產業可信度打折

發生於黎巴真主黨的呼叫器爆炸事件，導致多人傷亡震驚世界，由於呼叫器身有台灣的金阿波羅公司標籤，使台灣一下子成為這起恐攻事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。