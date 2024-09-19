黎巴嫩連環爆增至37死 黎巴嫩總理籲UN反對以色列科技戰
聯合國安全理事會召開會議前夕，黎巴嫩總理米卡提今天呼籲聯合國反對以色列對其發動的「科技戰」。此次會議將討論真主黨使用的通訊裝置發生爆炸，造成37人喪生的事件。
隨著真主黨（Hezbollah）成員使用的通訊裝置在黎國各地爆炸，黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）今天宣布死亡人數增至37人。黎巴嫩將這起事件歸咎於以色列。
阿比亞德說，昨天的手持對講機爆炸事件造成25人喪生，17日的呼叫器連環爆則導致12人死亡，因此將死亡人數從先前的32人上調至37人。
法新社報導，在訂於台灣時間21日凌晨3時召開、商討黎國連環爆炸案的聯合國（UN）安理會（Security Council）緊急會議前，米卡提（NajibMikati）發布聲明表示，聯合國應該「採取堅定立場，阻止以色列對黎巴嫩的侵略，以及以國正在發動的科技戰」。
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