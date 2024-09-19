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衝突恐升級！以色列空軍夜襲黎巴嫩南部 擊中真主黨7座設施
以色列軍方今天表示，空軍在通宵行動擊中位於黎巴嫩南部的6座真主黨（Hezbollah）「恐怖分子基礎設施據點」及1座武器儲存設施。外界日益擔憂，以色列與真主黨近來的衝突可能演變為全面戰爭。
法新社報導，以軍發布聲明說，空軍「襲擊位於黎巴嫩南部什欣（Chihine）、塔伊貝（Tayibe）、布立達（Blida）、美斯賈貝爾（Meiss El Jabal）、艾塔龍（Aitaroun）與卡法基拉（Kfarkela）等地區的真主黨恐怖份子基礎設施據點，以及基安（Khiam）地區1座真主黨武器儲存設施」。
以色列軍方發布另一項聲明說，今天有2架無人機從黎巴嫩越境進入以色列國土，但並未造成人員傷亡。其中一架無人機在貝特希勒爾（Beit Hillel）附近掉落，一度引發火災，消防員獲報前往滅火。另一架在亞拉（Yaara）附近掉落。
黎巴嫩最近2天接連發生呼叫器與手持對講機爆炸事件，造成真主黨成員多人死傷。以色列並未就此停手，今天宣布已派空軍夜襲黎巴嫩南部，打擊真主黨的相關設施。外界擔憂，以色列與真主黨可能爆發全面戰爭。
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