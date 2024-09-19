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駐匈代表處：金阿波羅產品主銷歐美 未涉爆炸案
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器集體爆炸，呼叫器遭懷疑來自台灣金阿波羅公司。駐匈牙利代表處表示，金阿波羅近兩年出口數十萬套呼叫器，主要銷往歐美，而非黎巴嫩，「金阿波羅的產品從未發生與媒體報導相關的爆炸事故」。
黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器被懷疑來自金阿波羅公司。駐匈牙利代表處今天在臉書發聲明澄清：「台灣公司金阿波羅出口數十萬套呼叫器主要銷往歐美，而非黎巴嫩。金阿波羅的產品從未發生與媒體報導相關的爆炸事故。」
金阿波羅公司18日發布聲明表示，這次媒體報導呼叫器機種AR-924，為位於匈牙利的BACCONSULTING KFT公司生產銷售產品。金阿波羅公司僅提供品牌商標授權，與該產品設計與生產無關。
匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）在社群媒體平台X發布聲明表示：「當局已確認涉事公司為貿易中介公司，在匈牙利沒有任何生產或營運據點。該公司在所申報的地址註冊了一名經理，且相關設備從未進入匈牙利。」
柯瓦克斯說，匈牙利國家安全部門正與所有相關國際機構和組織合作進一步調查。對匈牙利來說，此案不構成國家安全威脅。
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