以國安局聲稱伊朗密謀暗殺內唐亞胡 逮捕一名涉案以國人

以色列時報報導，以色列國家安全局19日表示，他們上月逮捕一名73歲以國商人馬曼（Moti Maman），此人涉嫌被伊朗招募，參與暗殺以國總理內唐亞胡等政要計畫。

馬曼19日被起訴。以國國安局和警方發布的聯合聲明指出，馬曼曾兩度偷渡至伊朗，收取報酬代表伊朗執行任務。調查顯示，馬曼來自以國南部亞實基倫，長期住在土耳其，在當地和土國與以國國民有商業和社交關係。

以國國安局說，馬曼在兩名土國人安德烈與賈納伊德安排下，今年4月與5月兩度與伊朗富商艾迪的代表會面，並由土國東部城市凡城陸路關卡偷渡至伊朗。

馬曼在伊朗會見艾迪，以及一名與自稱是伊朗安全部隊成員的赫瓦賈。艾迪在會面中向馬曼暗示，他們代表伊朗政權在以國執行多種任務，包括把錢與槍枝送至指定地點等。

馬曼8月藏在一輛卡車內，再次透過陸路偷渡至伊朗，與伊朗情報官員會面。伊朗官員要求馬曼「推進針對以國總理內唐亞胡、防長加蘭特和國安局局長巴爾的暗殺行動」，並研究暗殺前總理班奈特等其他以國官員的可能性。

以國國安局指出，伊朗官員認為，這些暗殺計畫是報復哈瑪斯領導人哈尼亞7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺。哈尼亞身亡被歸咎是以國所為。

伊朗也提出，讓馬曼尋找美俄人士在歐美暗殺伊朗異議人士、招募以色列情報機構「莫薩德」成員當雙面諜。

馬曼要求執行任何任務前預付100萬美元（約台幣3200萬元），遭伊朗官員拒絕。伊朗付了5000歐元（約台幣18萬元）給馬曼，作為出席會面費用。馬曼上月返以時被捕。

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