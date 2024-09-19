「令人擔憂」真主黨呼叫器爆炸 土耳其控以色列將戰爭擴及黎巴嫩

土耳其今天指控以色列試圖將在加薩走廊的戰爭擴展至黎巴嫩，並聲稱一連串襲捲真主黨（Hezbollah）據點的致命爆炸「令人擔憂」。

法新社報導，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）在國營電視台土耳其之聲（TRT）上表示：「該地區情勢升高的情況令人擔憂，我們看到以色列一步步對黎巴嫩發動攻擊。」

根據黎巴嫩衛生部數據，這些爆炸事件在2天內已造成32人死亡，其中包括2名兒童，另有超過3000人受傷。

在這場史無前例的攻擊行動中，不論在超市、喪禮和街上，黎巴嫩真主黨特工使用的對講機和呼叫器突然爆炸，釀成死傷。以色列尚未對此發表評論。

不過以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）昨天提及以色列與黎巴嫩的邊界時表示：「重心正在北移。」

土耳其將這些爆炸歸咎於以色列。

費丹說：「以色列的行動此刻已經到達愈來愈挑釁的地步，伊朗、真主黨和與他們關係密切的相關勢力別無選擇，只能做出回應。」

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