呼叫器爆炸案！金阿波羅承租台北創客 台灣金聯5點說明

黎巴嫩17日發生呼叫器爆炸案，目前已造成12人死亡，4,000多人受傷。遭點名的呼叫器製造商金阿波羅公司於台北創客中心承租的「共享座位」遭檢調單位搜索，對此，台灣金聯公司19日發布五點說明表示，對於承租人所營事業內容並無所悉，將積極配合檢調單位進行調查。

針對檢調單位搜索承租台灣金聯公司台北創客中心客戶「阿波羅系列有限公司」乙事，台灣金聯公司說明如下：

二、台灣金聯公司經過內部審核，承租人尚於公司設立程序中，所營項目主為電腦及事務性設備批發、零售及國際貿易，經對負責人辦理票據信用及訴訟紀錄之徵信後，准予出租，租期自2024.04.01~2025.03.31止，月租金2,800元，為期一年。

三、自承租以來，該公司負責人時有出現創客中心「共享座位」處理事務，近期則未進入本創客中心。

四、台灣金聯公司係共享辦公室出租人，對於承租人所營事業內容並無所悉，將積極配合檢調單位進行調查。

五、台灣金聯公司自2017年起，陸續於全台各地挑選交通便捷、坪數適宜資產轉型作小型商務辦公室，提供新創業者辦公之用，位於台北市內湖民權東路「台北創客中心」於2023年底開始對外招租。