真主黨電子裝置遭引爆前 美國防部長曾擔憂以軍將地面入侵黎南

華爾街日報19日報導，早在17、18日兩天，黎巴嫩真主黨成員隨身攜帶的呼叫器及對講機紛傳爆炸前，美國國防部長奧斯丁16日就在開會時向該部其他高官表明，他擔憂以色列可能很快會對黎巴嫩南部發動地面攻擊。

美國對以色列恐入侵黎巴嫩的擔憂已加劇。一位五角大廈高官說，「我很關切這個（以黎）螺旋失控」。

一位知情人士說，以軍近日將1個師的突擊隊和傘兵從以色列南部調到北部，而該師此前在加薩走廊作戰幾個月，兵力共數千人。

有美國國防部官員說，奧斯丁認為，以色列正考慮對黎巴嫩採取新的軍事選項。一位該部前官員直言真主黨成員呼叫器、對講機與其他電子裝置遭引爆的時機有異，「你在做不尋常的事之前，會先做此事作為鋪陳」。

該報導稱，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月開戰以來，拜登政府就擔心以北邊境爆發全面衝突，恐將美國、甚至支持真主黨的伊朗拖下水。

但美國官員強調，尚未看到諸如對後備軍人下達動員令之類，顯示以色列即將侵黎的任何跡象。即使以方決定侵黎，在以軍就定位發動大規模攻勢前，可能需幾周時間。

幾位以色列官員18日表示，以、真衝突正進入1個新階段，除非真主黨撤離其位於黎南的民兵，並停止從黎南發射火箭及迫擊砲越境攻擊以色列。以國國防部長葛朗特同日在社群媒體X寫道，「我們正分派資源和部隊至以北地區，我們的任務很清楚，即確保以北居民安返家園」，「因此（當地的）安全情勢必須有所改變」。

白宮國安會發言人柯比18日則說，仍有透過外交終結這場危機的方法，沒什麼事是不可避免的。美國國務卿布林肯同日也在埃及開羅說，相關各方務必克制做出任何恐升高衝突的行動。

在真主黨成員的呼叫器17日遭引爆前不久，葛朗特才又跟奧斯丁通話，並提醒奧斯丁以方即將實施1項作戰，但並未多做詳述。一位中東國家官員擔憂，該地區走向混亂。美國目前在區域內有航空母艦林肯號，1艘搭載陸戰隊員和軍用直升機的兩棲突襲艦在希臘，以及其他幾艘軍艦與搭載潛射飛彈的核動力潛艦喬治亞號；空軍則有1個匿蹤戰機F-22中隊。

We are at the start of a new phase in the war - we are allocating resources and forces to the northern arena and our mission is clear: ensuring the safe return of Israel's northern communities to their homes. To do so, the security situation must be changed. pic.twitter.com/Hy2sD1jnq9 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) 2024年9月18日

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