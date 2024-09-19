快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

真主黨電子裝置遭引爆前 美國防部長曾擔憂以軍將地面入侵黎南

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國海軍航艦林肯號（下）前年4月在日本海的檔案照。圖／美聯社
美國海軍航艦林肯號（下）前年4月在日本海的檔案照。圖／美聯社

華爾街日報19日報導，早在17、18日兩天，黎巴嫩真主黨成員隨身攜帶的呼叫器及對講機紛傳爆炸前，美國國防部長奧斯丁16日就在開會時向該部其他高官表明，他擔憂以色列可能很快會對黎巴嫩南部發動地面攻擊。

美國對以色列恐入侵黎巴嫩的擔憂已加劇。一位五角大廈高官說，「我很關切這個（以黎）螺旋失控」。

一位知情人士說，以軍近日將1個師的突擊隊和傘兵從以色列南部調到北部，而該師此前在加薩走廊作戰幾個月，兵力共數千人。

有美國國防部官員說，奧斯丁認為，以色列正考慮對黎巴嫩採取新的軍事選項。一位該部前官員直言真主黨成員呼叫器、對講機與其他電子裝置遭引爆的時機有異，「你在做不尋常的事之前，會先做此事作為鋪陳」。

該報導稱，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月開戰以來，拜登政府就擔心以北邊境爆發全面衝突，恐將美國、甚至支持真主黨的伊朗拖下水。

但美國官員強調，尚未看到諸如對後備軍人下達動員令之類，顯示以色列即將侵黎的任何跡象。即使以方決定侵黎，在以軍就定位發動大規模攻勢前，可能需幾周時間。

幾位以色列官員18日表示，以、真衝突正進入1個新階段，除非真主黨撤離其位於黎南的民兵，並停止從黎南發射火箭及迫擊砲越境攻擊以色列。以國國防部長葛朗特同日在社群媒體X寫道，「我們正分派資源和部隊至以北地區，我們的任務很清楚，即確保以北居民安返家園」，「因此（當地的）安全情勢必須有所改變」。

白宮國安會發言人柯比18日則說，仍有透過外交終結這場危機的方法，沒什麼事是不可避免的。美國國務卿布林肯同日也在埃及開羅說，相關各方務必克制做出任何恐升高衝突的行動。

在真主黨成員的呼叫器17日遭引爆前不久，葛朗特才又跟奧斯丁通話，並提醒奧斯丁以方即將實施1項作戰，但並未多做詳述。一位中東國家官員擔憂，該地區走向混亂。美國目前在區域內有航空母艦林肯號，1艘搭載陸戰隊員和軍用直升機的兩棲突襲艦在希臘，以及其他幾艘軍艦與搭載潛射飛彈的核動力潛艦喬治亞號；空軍則有1個匿蹤戰機F-22中隊。

以色列 呼叫器 爆炸 黎巴嫩

延伸閱讀

紐時曝BAC是以色列創的空殼公司！坐等目標客戶真主黨上鉤

圖表看時事／真主黨3千呼叫器成貼身炸彈 釀慘重死傷…圖解黎巴嫩爆炸案

真主黨遭呼叫器恐攻前「我是否獲以色列通知？」 國防部長顧立雄急澄清

黎巴嫩對講機也炸！殺傷力超過呼叫器 真主黨領袖安全部隊疑用同款

相關新聞

金阿波羅與BAC合約曝光！ 每個貼牌呼叫器可收15美金利潤

黎巴嫩17日發生呼叫器爆炸案，目前已造成12人死亡，4000多人受傷。遭點名的呼叫器製造商金阿波羅公司董座昨天喊冤表示是...

BAC在台辦事處在「內湖共享辦公室」 內科協會：非園區會員

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日集體爆炸，紐約時報報導，呼叫器是台灣品牌金阿波羅公司訂購。金阿波羅公司昨受訪時稱，產品...

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管：不知平常有沒有人在

黎巴嫩真主黨員隨身呼叫器爆炸釀傷亡，傳出該款呼叫器品牌與我國「金阿波羅」公司有關，該公司負責人許清光聲明否認製造，指該呼...

影／捲入黎巴嫩呼叫器爆炸案！ 金阿波羅董事長備妥合約赴檢調說明

新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司，捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，董事長許清光上午接受調查局國安站約...

呼叫器爆炸案！金阿波羅承租台北創客 台灣金聯5點說明

黎巴嫩17日發生呼叫器爆炸案，目前已造成12人死亡，4,000多人受傷。遭點名的呼叫器製造商金阿波羅公司於台北創客中心承...

真主黨電子裝置遭引爆前 美國防部長曾擔憂以軍將地面入侵黎南

華爾街日報19日報導，早在17、18日兩天，黎巴嫩真主黨成員隨身攜帶的呼叫器及對講機紛傳爆炸前，美國國防部長奧斯丁16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。