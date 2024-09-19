聽新聞
0:00 / 0:00
BAC在台辦事處在「內湖共享辦公室」 內科協會：非園區會員
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日集體爆炸，紐約時報報導，呼叫器是台灣品牌金阿波羅公司訂購。金阿波羅公司昨受訪時稱，產品是授權BAC使用該公司商標進行產品銷售，而BAC在台辦事處在內湖。記者今天致電內湖科技園區發展協會表示，該辦事處並非園區會員。
據了解，金阿波羅公司的聲明稿，該呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT製造，金阿波羅公司是授權BAC在特定區域內使用其商標，僅知道辦公室設立地點位於台北市內湖區。
不過，查閱經濟部商工登記公示資料並無BAC這間公司，再查則發現有間與BAC同個所在地、台北市內湖區民權東路六段上的公司，且名稱也為相似的阿波羅系列有限公司登記。
根據商工登記公示資料，阿波羅系列有限公司資本總額為新台幣10萬元，負責人為吳玉蓁，並於今年4月11日由台北市政府核准設立，營業事業項目為電腦及事務性機器設備批發業、電器零售業、精密儀器批發業、電信器材零售業等。
據了解，阿波羅系列有限公司實際地點則是位於內湖一處台北東區創客基地的共享辦公室內。記者致電台北東區創客基地，對於詳細訊息不清楚，同時也致電內湖科技園區發展協會表示，由於辦事處非園區會員，也不清楚狀況。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言