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BAC在台辦事處在「內湖共享辦公室」 內科協會：非園區會員

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北東區創客基地的共享辦公室。圖／翻攝自網路
台北東區創客基地的共享辦公室。圖／翻攝自網路

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日集體爆炸，紐約時報報導，呼叫器是台灣品牌金阿波羅公司訂購。金阿波羅公司昨受訪時稱，產品是授權BAC使用該公司商標進行產品銷售，而BAC在台辦事處在內湖。記者今天致電內湖科技園區發展協會表示，該辦事處並非園區會員。

據了解，金阿波羅公司的聲明稿，該呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT製造，金阿波羅公司是授權BAC在特定區域內使用其商標，僅知道辦公室設立地點位於台北市內湖區。

不過，查閱經濟部商工登記公示資料並無BAC這間公司，再查則發現有間與BAC同個所在地、台北市內湖區民權東路六段上的公司，且名稱也為相似的阿波羅系列有限公司登記。

根據商工登記公示資料，阿波羅系列有限公司資本總額為新台幣10萬元，負責人為吳玉蓁，並於今年4月11日由台北市政府核准設立，營業事業項目為電腦及事務性機器設備批發業、電器零售業、精密儀器批發業、電信器材零售業等。

據了解，阿波羅系列有限公司實際地點則是位於內湖一處台北東區創客基地的共享辦公室內。記者致電台北東區創客基地，對於詳細訊息不清楚，同時也致電內湖科技園區發展協會表示，由於辦事處非園區會員，也不清楚狀況。

BAC設立在台北市內湖區民權東路一間大樓4樓，一處「台北東區創客基地」（共享辦公室）內，大樓有電梯及門禁管制。記者李隆揆／攝影
BAC設立在台北市內湖區民權東路一間大樓4樓，一處「台北東區創客基地」（共享辦公室）內，大樓有電梯及門禁管制。記者李隆揆／攝影
阿波羅系列有限公司資本總額為新台幣10萬元，負責人為吳玉蓁，並於今年4月11日由台北市政府核准設立。圖／擷取自網路
阿波羅系列有限公司資本總額為新台幣10萬元，負責人為吳玉蓁，並於今年4月11日由台北市政府核准設立。圖／擷取自網路

呼叫器 爆炸 金阿波羅 黎巴嫩

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