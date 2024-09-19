快訊

對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

央行4重拳打炒房！自然人第2戶房貸全數降至5成 首購外取消寬限期

比蘋果官方划算！STUDIO A舊換新加碼10%多9818元 換購iPhone 16系列0元起

連WiFi都關掉...黎巴嫩連環爆炸事件 當地人對通訊設備心存恐懼

中央社／ 貝魯特19日綜合外電報導
黎巴嫩最近2天接連發生呼叫器與對講機爆炸事件，造成多人死傷。圖／歐新社
黎巴嫩最近2天接連發生呼叫器與對講機爆炸事件，造成多人死傷。圖／歐新社

黎巴嫩最近2天接連發生呼叫器與對講機爆炸事件，造成多人死傷。洛杉磯時報中東分社主任布洛斯（Nabih Bulos）表示，當地民眾對於日常通訊設備心存恐懼。

布洛斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「簡單說說我們聽到的傳言，現在很多傳聞告訴人們要關掉他們的Wi-Fi路由器，或取出某些設備的電池…人們對於家中普通物件深感恐懼。」

身處黎巴嫩首都貝魯特的布洛斯說，人們擔心貝魯特今天可能再發生另一波攻擊。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一向視保密為軍事戰略的基石，他們避免使用高科技設備，來防堵以色列和美國間諜軟體的滲透。

由於真主黨在黎巴嫩南部持續與毗鄰的以色列隔空交火，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）今年初還要求當地成員和他們家人都丟掉手機，以防以色列透過手機追蹤真主黨的動向。

不過，布洛斯表示，真主黨這項刻意規避監控的作法已證實無效，並暴露「過去幾個月來更大一連串情報失誤的冰山一角…更別提他們的通訊網絡面臨重創，他們必須徹底改造來防堵進一步滲透。」

以色列 呼叫器 爆炸 黎巴嫩

延伸閱讀

呼叫器之後換對講機爆炸：黎巴嫩連環爆又20死，無差別攻擊令以黎衝突升溫

黎巴嫩對講機連環爆增至20死、450多傷 曝「日本製造」、已停產

真主黨呼叫器爆炸 美副國務卿：台廠商稱未參與此事

黎巴嫩多個城市再傳對講機爆炸 至少3死百傷

相關新聞

金阿波羅與BAC合約曝光！ 每個貼牌呼叫器可收15美金利潤

黎巴嫩17日發生呼叫器爆炸案，目前已造成12人死亡，4000多人受傷。遭點名的呼叫器製造商金阿波羅公司董座昨天喊冤表示是...

BAC在台辦事處在「內湖共享辦公室」 內科協會：非園區會員

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日集體爆炸，紐約時報報導，呼叫器是台灣品牌金阿波羅公司訂購。金阿波羅公司昨受訪時稱，產品...

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管：不知平常有沒有人在

黎巴嫩真主黨員隨身呼叫器爆炸釀傷亡，傳出該款呼叫器品牌與我國「金阿波羅」公司有關，該公司負責人許清光聲明否認製造，指該呼...

影／捲入黎巴嫩呼叫器爆炸案！ 金阿波羅董事長備妥合約赴檢調說明

新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司，捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，董事長許清光上午接受調查局國安站約...

呼叫器爆炸案！金阿波羅承租台北創客 台灣金聯5點說明

黎巴嫩17日發生呼叫器爆炸案，目前已造成12人死亡，4,000多人受傷。遭點名的呼叫器製造商金阿波羅公司於台北創客中心承...

真主黨電子裝置遭引爆前 美國防部長曾擔憂以軍將地面入侵黎南

華爾街日報19日報導，早在17、18日兩天，黎巴嫩真主黨成員隨身攜帶的呼叫器及對講機紛傳爆炸前，美國國防部長奧斯丁16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。