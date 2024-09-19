連WiFi都關掉...黎巴嫩連環爆炸事件 當地人對通訊設備心存恐懼

黎巴嫩最近2天接連發生呼叫器與對講機爆炸事件，造成多人死傷。洛杉磯時報中東分社主任布洛斯（Nabih Bulos）表示，當地民眾對於日常通訊設備心存恐懼。

布洛斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「簡單說說我們聽到的傳言，現在很多傳聞告訴人們要關掉他們的Wi-Fi路由器，或取出某些設備的電池…人們對於家中普通物件深感恐懼。」

身處黎巴嫩首都貝魯特的布洛斯說，人們擔心貝魯特今天可能再發生另一波攻擊。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一向視保密為軍事戰略的基石，他們避免使用高科技設備，來防堵以色列和美國間諜軟體的滲透。

由於真主黨在黎巴嫩南部持續與毗鄰的以色列隔空交火，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）今年初還要求當地成員和他們家人都丟掉手機，以防以色列透過手機追蹤真主黨的動向。

不過，布洛斯表示，真主黨這項刻意規避監控的作法已證實無效，並暴露「過去幾個月來更大一連串情報失誤的冰山一角…更別提他們的通訊網絡面臨重創，他們必須徹底改造來防堵進一步滲透。」

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