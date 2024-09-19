連WiFi都關掉...黎巴嫩連環爆炸事件 當地人對通訊設備心存恐懼
黎巴嫩最近2天接連發生呼叫器與對講機爆炸事件，造成多人死傷。洛杉磯時報中東分社主任布洛斯（Nabih Bulos）表示，當地民眾對於日常通訊設備心存恐懼。
布洛斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「簡單說說我們聽到的傳言，現在很多傳聞告訴人們要關掉他們的Wi-Fi路由器，或取出某些設備的電池…人們對於家中普通物件深感恐懼。」
身處黎巴嫩首都貝魯特的布洛斯說，人們擔心貝魯特今天可能再發生另一波攻擊。
黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一向視保密為軍事戰略的基石，他們避免使用高科技設備，來防堵以色列和美國間諜軟體的滲透。
由於真主黨在黎巴嫩南部持續與毗鄰的以色列隔空交火，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）今年初還要求當地成員和他們家人都丟掉手機，以防以色列透過手機追蹤真主黨的動向。
不過，布洛斯表示，真主黨這項刻意規避監控的作法已證實無效，並暴露「過去幾個月來更大一連串情報失誤的冰山一角…更別提他們的通訊網絡面臨重創，他們必須徹底改造來防堵進一步滲透。」
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言