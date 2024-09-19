快訊

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管這樣說

反制民進黨 藍委提中華民國自始反對聯大2758決議

新新併大股東隔空交火 新壽副董喊話林家第三代：勿一錯再錯

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管：不知平常有沒有人在

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
BAC設立在台北市內湖區民權東路一間大樓4樓，一處「台北東區創客基地」（共享辦公室）內，大樓有電梯及門禁管制。記者李隆揆／攝影
BAC設立在台北市內湖區民權東路一間大樓4樓，一處「台北東區創客基地」（共享辦公室）內，大樓有電梯及門禁管制。記者李隆揆／攝影

黎巴嫩真主黨員隨身呼叫器爆炸釀傷亡，傳出該款呼叫器品牌與我國「金阿波羅」公司有關，該公司負責人許清光聲明否認製造，指該呼叫器是他將商標授權給匈牙利公司「BAC」製造，士林地檢昨分案指揮警調約談許清光，也前往BAC公司登記在台位於台北市內湖區的辦公室調查。

據悉，黎巴嫩真主黨成員在當地時間9月17日下午接連因隨身呼叫器爆炸傷亡，造成10多人死亡、上千人受傷，後續傳出從呼叫器殘骸貼紙看出，該款呼叫器貌似由台灣金阿波羅公司製造，許清光昨聲明否認製造，指該款呼叫器是授權BAC公司製造銷售，與金阿波羅公司無直接關係。

士林地檢昨剪報分案調查，指揮警調約談許清光調查案情，也查出BAC公司在台登記於內湖區民權東路巷弄內的辦公室。

記者實地前往查訪，發現BAC設立在台北市內湖區民權東路一間大樓4樓，一處「台北東區創客基地」（共享辦公室）內，大樓有電梯及門禁管制。

大樓管理員說，該創客中心提供商辦給新創公司租用，內部設有多個商辦供數個公司登記，並在其中運作，「訪客來訪不知道要聯絡誰，也不知道平時有沒有人在」。

內湖 呼叫器 爆炸 金阿波羅 黎巴嫩

延伸閱讀

衝突一觸即發 黎巴嫩彷彿遭恐攻...華郵揭「爆炸電子裝置多樣」

真主黨呼叫器爆炸貨源哪來 事態發展一次看

影／捲入黎巴嫩呼叫器爆炸案！ 金阿波羅董事長備妥合約赴檢調說明

台廠涉製黎巴嫩呼叫器 政院：台灣出口產品無爆炸問題

相關新聞

BAC公司設在內湖區共享商辦內 樓管：不知道平常有沒有人在

黎巴嫩真主黨員隨身呼叫器爆炸釀傷亡，傳出該款呼叫器品牌與我國「金阿波羅」公司有關，該公司負責人許清光聲明否認製造，指該呼...

海地成立臨時選委會 為10年來首場總統選舉鋪路

海地政府今天成立臨時選舉委員會，這是多年來海地政治動盪和暴力事件挫敗了先前的努力後，為恢復選舉進程所邁出的最具體一步

深圳日本男童遭刺不治 不安蔓延旅中日本人心中

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效今天凌晨死亡。這起事件令不安情緒在旅中日本人心中蔓延，有些...

歐洲車市慘！8月銷量下探三年低點 電動車銷量暴跌44%

歐洲汽車製造商協會（ACEA）19日公布的數據顯示，歐盟8月新車銷量下滑18.3%，降至三年低點，原因是主要市場德國、法...

為北京情蒐偵監 FBI瓦解第2個大型中國駭客組織 中使館批無根據

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)18日宣布，聯邦執法單位已瓦解外號「亞麻颱風」(Flax...

中出口濃縮鈾激增 美查是否來自俄羅斯

美國政府正在調查自2023年底以來從中國進口濃縮鈾激增的情況，擔心中國是否透過從俄羅斯進口濃縮鈾並向美國出口來支持俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。