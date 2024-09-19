涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管：不知平常有沒有人在
黎巴嫩真主黨員隨身呼叫器爆炸釀傷亡，傳出該款呼叫器品牌與我國「金阿波羅」公司有關，該公司負責人許清光聲明否認製造，指該呼叫器是他將商標授權給匈牙利公司「BAC」製造，士林地檢昨分案指揮警調約談許清光，也前往BAC公司登記在台位於台北市內湖區的辦公室調查。
據悉，黎巴嫩真主黨成員在當地時間9月17日下午接連因隨身呼叫器爆炸傷亡，造成10多人死亡、上千人受傷，後續傳出從呼叫器殘骸貼紙看出，該款呼叫器貌似由台灣金阿波羅公司製造，許清光昨聲明否認製造，指該款呼叫器是授權BAC公司製造銷售，與金阿波羅公司無直接關係。
士林地檢昨剪報分案調查，指揮警調約談許清光調查案情，也查出BAC公司在台登記於內湖區民權東路巷弄內的辦公室。
記者實地前往查訪，發現BAC設立在台北市內湖區民權東路一間大樓4樓，一處「台北東區創客基地」（共享辦公室）內，大樓有電梯及門禁管制。
大樓管理員說，該創客中心提供商辦給新創公司租用，內部設有多個商辦供數個公司登記，並在其中運作，「訪客來訪不知道要聯絡誰，也不知道平時有沒有人在」。
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