衝突一觸即發 黎巴嫩彷彿遭恐攻...華郵揭「爆炸電子裝置多樣」

黎巴嫩真主黨所用的呼叫器17日齊爆造成12死、上千受傷，18日接續傳出包含對講機在內更多種電子設備爆炸，至少又釀20死、450多傷，儼然遭到廣泛恐怖攻擊。

18日的爆炸裝置似乎不僅對講機。華盛頓郵報引述黎巴嫩官方通訊社指出，有些爆炸是來自某個品牌的雙向收音機，至少一起爆炸是發生在貝魯特南郊一場悼念昨天呼叫器爆炸罹難者的葬禮上。

17日第一波的呼叫器爆炸襲擊已使黎巴嫩的醫院不堪重負，華郵認為接連的電子裝置爆炸被視為對黎巴嫩的廣泛恐怖攻擊，並非僅限對真主黨要員。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）兼具武裝團體與政黨性質，也經營慈善機構、醫院、博物館等黎巴嫩方方面面的社會網絡。配戴爆炸呼叫器者不只真主黨戰士，也有醫生等民間人員，很多爆炸都傷及旁人。

民防部門公布18日的事件統計讓人眼花繚亂，稱這些事件源於「無線設備和靠指紋辨識等裝置」爆炸；有外媒稱連日來爆炸品項涉及呼叫器、對講機、收音機、筆電、電池等多種。

呼叫器集體爆炸後，黎巴嫩宛如陷入戰時。醫護人員大量手術，包括臉部、眼睛和手指受傷的患者；17日罹難者包括一名8歲女童和一名11歲男童。

人權觀察（HRW）中東與北非事務主任法奇（Lama Fakih）18日透過聲明表示，國際人道法「禁止使用詭雷等可能吸引平民誤觸的誘殺裝置，以及與平民日常使用相關的物品作為武器，就是為避免置平民於今天在黎巴嫩各地所看到的險境裡」。

法奇說，使用確切位置無法確認的爆炸裝置，屬非法、不分青紅皂白的攻擊，呼籲「對襲擊事件進行迅速、公正調查」。

各國政府警告，這次的事件可能是以色列與真主黨間一觸即發的衝突升級前奏。

美方一名官員表示，以色列在呼叫器齊爆前曾通知拜登政府，他們「正準備在黎巴嫩境內執行某種行動」但沒說明細節。美方事後感到意外，直呼完全沒想到竟會是數以百千計的呼叫器同時爆炸。

美國有線電視新聞網（CNN）稱就他們了解，呼叫器爆炸攻擊是一起以色列情治機關「摩薩德」（Mossad）與以色列軍方的聯合行動。

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