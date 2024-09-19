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黎巴嫩連環爆 安理會20日緊急會商

中央社／ 紐約聯合國總部18日綜合外電報導
同時間爆炸 黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器十七日同時爆炸，一名在貝魯特的傷者被緊急送醫。（美聯社）
同時間爆炸 黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器十七日同時爆炸，一名在貝魯特的傷者被緊急送醫。（美聯社）

聯合國安全理事會輪值主席國斯洛維尼亞的發言人表示，安理會將於20日開會，討論黎巴嫩真主黨（Hezbollah）使用的裝置連環爆炸事件。

綜合法新社和路透社報導，這場會議是應安理會非常任理事國阿爾及利亞代表阿拉伯國家要求召開，將於美東時間20日下午3時（台灣時間21日凌晨3時）舉行。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天稍早警告，針對真主黨的呼叫器爆炸事件顯示「黎巴嫩情勢驟升的嚴重風險，必須採取一切措施避免事態升級」。

他在下週聯合國大會（General Assembly）世界領袖年度集會前告訴媒體：「讓所有這些裝置爆炸的邏輯顯然是在重大軍事行動前先發制人攻擊。」他也呼籲勿將民用物體武器化，並說這點非常重要。

古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）後來在聲明中說，古特瑞斯「敦促所有相關人士保持最大克制，避免局勢進一步升級」。

真主黨使用的呼叫器昨天在黎巴嫩多處同時爆炸，導致12人死亡、近3000人受傷。黎巴嫩今天又發生手持對講機連環爆炸事件，造成至少20人死亡、450多人受傷。

呼叫器 爆炸 黎巴嫩

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