捲入黎巴嫩呼叫器爆炸案！ 金阿波羅董事長備妥合約赴檢調說明

新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司，捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，董事長許清光上午接受調查局國安站約談，預計下午送士林地檢署。金阿波羅公司員工如常上班，指如有新的聲明會在公司網站公布。

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日集體爆炸，引爆造成大量人員傷亡的呼叫器，外觀標示是金阿波羅公司的產品。

許清光昨天說，合作的匈牙利代理商BAC公司，2年前表示要生產呼叫器，並用金阿波羅的商標銷售。他不想對方雇用的工程師被遣散，所以同意。

許清光強調，爆炸後造成傷亡的呼叫器是由授權廠商設計製作銷售，金阿波羅並未參與，沒想到這款呼叫器成為國際恐怖攻擊的武器，金阿波羅也被害慘了。

士林地檢署剪報分案，今天上午指揮調查局國安站約談許清光等人到案說明，追查呼叫器授權製造過程，釐清全案有無犯罪嫌疑，並未執行搜索。許清光備妥金阿波羅與BAC代理、授權給約等文件，向檢調說明釋疑。

金阿波羅公司在遠東世界中心園區分設辦公室、收料室和汐止廠3處空間，公司人員今天正常上班，合作廠商也一如往常送收貨作業。公司人員今天說，等到董事長回公司後，如有需要對外補充說明，會在公司官網公布相關資訊。 新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司，捲進黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，董事長許清光今接受調查局國安站約談，公司員工如常上班。記者邱瑞杰／攝影

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