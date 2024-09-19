涉呼叫器爆炸案 BAC在台辦事處為共享辦公室

黎巴嫩真主黨成員使用後爆炸的呼叫器疑來自台灣金阿波羅公司，此公司稱是由BAC Consulting KFT製造。中央社記者今天前往BAC在台辦事處，發現登記地址為共享辦公室，裡頭專人拒絕採訪。

金阿波羅公司昨天下午發出聲明稿表示，這款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT所製造，金阿波羅公司授權BAC在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售。

據指出，BAC在台北市內湖區民權東路6段設立辦事處，負責處理與金阿波羅公司商業合作事宜，公司名稱為阿波羅系列有限公司，資本總額為新台幣10萬元，今年4月11日才由台北市政府核准設立。

士林地檢署昨天分案偵辦後，已指揮警調前往BAC在台辦事處，查出此處是以辦公室形式經營，並有向台北市進行商業登記，營業項目包括電子材料批發、電信器材批發零售等。

記者今天實際前往BAC在台辦事處查看，公司所在地為有電梯管制的商業大樓，上樓後發現登記地址是一處共享辦公室，為台灣金聯資產管理股份有限公司經營的台北東區創客基地，外頭設有各公司信箱，其中S05號信箱貼著阿波羅系列有限公司標誌。

記者隨後按下訪客鈴欲入內查看，經向台北東區創客基地專人表明身分後，遭質疑為何可以上來並拒絕採訪。記者從辦公室外無法看見S05號辦公空間，也無法確認阿波羅系列有限公司是否有實際營運。

外媒報導，BAC在匈牙利登記的地址，位於布達佩斯郊區一處絕大多數都是民家住宅的區域中，公司的名稱則是印在一張A4大小的紙張，直接貼在玻璃門上，很像是一間空殼公司，且同一個地址還登記了其他數家公司。

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